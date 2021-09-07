مران الزمالك.. تألق حمدي والسعيد وجمعة وحفني في التقسيمة

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية على هامش المران الجماعي للأبيض على ملعب النادي مساء اليوم الثلاثاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت التقسيمة تألقا كبيرا للرباعي: مروان حمدي وعمر السعيد وعبد الله جمعة وأيمن حفني.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم ٢ أكتوبر المقبل.

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة تدريبية ترفيهية على هامش المران الجماعي للأبيض على ملعب النادي مساء اليوم الثلاثاء.

وشهدت الفقرة تقسيم اللاعبين إلى ٤ مجموعات ولعب منافسة خاصة بعبور منتصف الملعب بالكرة دون أن تلمس الأرض.

وضع الجهاز الطبي بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا تأهيليا وعلاجيا خاصا لمحمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق، وذلك خلال المران مساء أمس الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر.

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى عدة مجموعات، وبدأت الفقرة بالجري حول الملعب لعدة دقائق قليلة أعقبها بعض التدريبات بالكرة وبدون كرة .

كما حرص فيرناندو مخطط الأحمال بالفريق، على توجيه بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في هذه الفقرة.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته الأحد الماضي، بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء أمس الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتحدث كارتيرون مع اللاعبين في حضور أسامة نبيه المدرب العام، عن بعض الأمور الفنية التى ينوي تنفيذها خلال التدريبات أمس.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

حسم التعادل الإيجابي مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.