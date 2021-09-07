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/649186/خفض-الحد-الأدنى-للتقدم-لكليات-الجامعات-الخاصة-والأهلية-والتقديم-السبت
قامت اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية باتخاذ قرارا في اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار ، بخفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمي على إتاحة أكبر فرصة ممكنة لطلاب الثانوية العامة لهذا العام للتقدم للكليات بالجامعات، التي يرغبون في الالتحاق بها، وحصر أعداد الطلاب الذين تم قبولهم في المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق الحكومي.
وقررت اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في اجتماعها مساء اليوم برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات.
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