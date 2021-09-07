/649188/حماة-الوطن-يثمن اهتمام-الرئيس-السيسي-المتواصل بتطوير-المواني-المصرية

حماة الوطن يثمن اهتمام الرئيس السيسي المتواصل بتطوير المواني المصرية

ويضيف الحزب أن الهدف من اعمال التطوير هو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات لخلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية وأهمها محور السخنة - الإسكندرية، مرورا بالمناطق الصناعية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية في مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ومدينة السادات.

ويؤكد الحزب ان كلمة الرئيس حملت عدة رسائل هى ان الدولة تنفذ مشاريع تطوير الموانئ المصرية وانها تقصر المشوار أمام استقبال المستثمرين والمشغلين الأجانب للعمل بالموانئ المصرية و تنتهج مسار مختلف في تطوير المرافق المختلفة يعتمد على الإنجاز ودقة التكلفة وان اعمال تطوير الموانئ تعتمد على الشركات المصرية وان مصر باتت تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشروعات الجديدة و الهدف هو تنمية مصر ووضعها على الخريطة لإظهار قدراتها الحقيقية على البحر الأبيض المتوسط