/649189/غزل-المحلة-يقبل-استقالة-مختار-ويبحث-عن-مدير-فني

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس علي العباسي قبول استقالة مختار مختار من الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بعد أيام قليلة من توليه المسؤولية بعد نهاية الموسم الحالي لزعيم الفلاحين وضمان بقاؤه في الممتاز، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

عاجل.. المحلة يقبل استقالة مختار ويبحث عن مدير فني

وسيستمر مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم لحين إعلان اسم المدير الفني الجديد من أجل الإستقرار على مدير فني جديد يقود الفريق خلال الموسم المقبل والمقرر إنطلاقه في نهاية الشهر الجاري بعد إعلان المواعيد رسميا.

وكان المحلة قرر من قبل توجيه الشكر لخالد عيد المدير الفني للفريق بعد نهاية الموسم الحالي والتعاقد مع مختار مختار لقيادة الفريق .

اتحاد الكرة يدعو أندية الممتاز لانتخاب الرابطة يوم 19 سبتمبر

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم في خطابه وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المتضمنة تكوين رابطة لأندية القسم الأول ألا يكون ممثل النادي عضوًا بمجلس إدارته أو موظفًا به.

وأضاف الخطاب الموجه من الاتحاد إلى الأندية أنه سيتم مراجعة شروط الترشيح لعضوية الرابطة يومي 15و16 سبتمبر ، وتقام انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة يوم 19 سبتمبر باختيار 5 أعضاء من بين مرشحي الأندية ال18، على أن يعقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي يوم 22 سبتمبر الحالي.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي ، فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مباريات كأس مصر والسوبر المحلي

وتقام مباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر ، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر ، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر.