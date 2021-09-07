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كرمت أمانة حزب مستقبل وطن ببني سويف، اليوم الثلاثاء، عددًا من القيادات التنفيذية والهيئات المعاونة في إنجاز أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجارية بقرى مركز ببا، ضمن المشروع القومي لتطويرالقرى في إطارالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

جاء ذلك في حضور الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والعميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بحزب مستقبل وطن بالمحافظة ، النائب حسام العمدة، أمين الحزب والنائب الدكتورعبد الله على مبروك، الأمين المساعد للمهنيين بالأمانة العامة والدكتورة مني عبد الله والنائب طه أبو الناظر والنائب محمد سيد حسان، وتوني عثمان الأمين المساعد بأمانة الحزب ببني سويف، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينه ببا.

مستقبل وطن يكرم التنفيذيين المشاركين بمشروعات «حياة كريمة» ببني سويف «صور»

ونظم حزب مستقبل وطن حفل التكريم بقرية جزيرة ببا، بمركز ببا، جنوب بني سويف، برعاية النائب الدكتورعبد الله على مبروك، الأمين المساعد للمهنيين بالأمانة العامة، والذي شهد تكريم عددًا من وكلاء الوزارات ومسؤولي الأجهزة التنفيذية وموظفي وعمال الوحدات المحلية والخدمية، تقديرًا لدورهم الكبير فى إنجاز المشروعات التنموية والخدمية الجارية ضمن المشروع القومي لتطويرالقرى في إطارالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وأكد اعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببني سويف، أن التكريم يأتي في إطار إطار السياسة التي ينتهجها الحزب لدعم إطارالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف المجالات، بداية من توفير الأراضي والعمل على تخصيصها للمشروعات المستهدفة، وكذلك تذليل كافة العقبات التي قد تؤدي إلى تأخر إنجاز الأعمال في مواعيدها المحددة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب دعما لخطط الدولة، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان محافظ بني سويف، تفقد، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ببا، ضمن المشروع القومي لتطويرالقرى في إطارالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الذي يتم تنفيذه في 66 قرية بمركزي ناصر وببا، وفي إطار برنامجه الميداني لمتابعة مشروعات المبادرة.

وبدأ المحافظ زيارته بتفقد سير العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية طحا البيشة، واستمع لعرض موجز عن الموقف التنفيذي للمشروع الذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ثم تفقد سير العمل في مشروع مدرسة الابتدائية المشتركة بطحا "إحلال وجزئي".

وتابع المحافظ سير العمل في مشروع المجمع الخدمي بجزيرة ببا الجارى إنشاؤه ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى: قمبش، وطنسا، وهلية، وصفط راشين، وسدس الأمراء، وتابع سير العمل في مشروعات المبادرة، بتفقد المدرستين الابتدائية والإعدادية بجزيرة ببا، بالإضافة إلى تفقد مشروع مدرسة إبراهيم محمد مبروك الإعدادية "توسع".

يُذكر أنه قد تم إدراج عدد 66 قرية بناصر وببا، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافرخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والاهتمام بالنظافة والبيئة، وتطويرمستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.