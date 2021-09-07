محمد رمضان يؤكد أصله المصري بصور عارية.. والجمهور يعلق: «نتبرعلك بتيشرت»

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أثار الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، بعدما ظهر عاريًا من أعلى السرير الخاص به.

دوت الخليج يرصد آخر منشورات الفنان محمد رمضان التي أحدثت ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد رمضان يظهر عاريًا

نشر رمضان مجموعة من الصور الشخصية الجديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر خلالهم عاريًا ومرتديًا نظارة شمسية سوداء وساعة يد بالإضافة إلى سلسلة في رقبته، وعلق عليها قائلًا: "100% فرعوني".

وانهالت العديد من التعليقات فور طرحه للصور، وكان من بينها: "ايه يا رمضان مش لاقي تيشرت تلبسه"، "اخوان خلي نتبرعله بتيشرتات"، "انت عامل شفايفك كده ليه".

محمد رمضان يطعن على تغريمه 6 ملايين جنيه بقضية الطيار أبو اليسر

طعن الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بإلزامه سداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

وتحددت جلسة يوم 17 نوفمبر المقبل للنظر في طعن محمد رمضان الذي حمل رقم 9542 لسنة 91 قضائية، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التى لحقت به، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابت أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

ذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الطيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

محمد رمضان يتألق في دراما رمضان 2021

وشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «موسى»، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.