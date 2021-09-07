النائب شحاتة أبو زيد لـ دوت الخليج:الدولة داعمه بقوة للقطاع الصناعى والصعيد فى الأولويات دائما.. دور الانعقاد الأول شهد تعاون بين البرلمان والحكومة من أجل المواطن«فيديو وصور»

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تحدث النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، في ندوة حوارية أدارها الزميل محمود فايد، حول العديد من القضايا الهامة التي تخص القطاع الصناعي في مصر، وأبرز التغيرات التي طرأت عليه بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا، وجهود البرلمان التشريعية وتلاحمه مع السلطة التنفيذية للارتقاء بمجال الصناعة، وأبرز الخدمات التي قدمتها الدولة المصرية في دعم القطاع سواء بتقديم حوافز عديدة للمصنعين والمستثمرين، وأراضي صناعية للاستفادة منها، متطرقا في حديثة إلى ملف تنمية الصعيد الذي غاب عن الأذهان لفترات عديدة.

دوت الخليج

بداية قال النائب شحاته أبو زيد، أن دور الانعقاد الاول، كان به تلاحم بين الحكومة والبرلمان لصالح المواطن، حيث ان الفترة الأخيرة في البرلمان كانت مليئة بالعمل المتفاني، وكان لحزب مستقبل وطن بقيادة بقيادة ممثل الأغلبية دور بارز في الحديث تحت القبة عن أبرز الملفات الساخنة التي إهتم بها الرأي العام، حيث أن الحزب كان هدفه الأساسي تحسين حالة المواطن بشكل كبير، وهو ما تم بالفعل حيث أن كل ما تم اتخاذه من قرارات كان تهدف في المقام الاول إلى دعم المواطن.

وأشار أبو زيد هناك كثير من القوانين تم اتخاذها وتفعيلها لصالح المواطن، حيث انه مع مناقشة قانون الري والثروة السمكية، كانت هناك رغبة في تقليل الرسوم لصالح المواطن، حيث أننا كنواب برلمانيين من الواجب علينا ان نهدف إلى الصالح العام، وصالح الحكومة أيضا، فالعدالة تكون للطرفين، فقانون الري تم مناقشته على نطاق واسع، وتم اتخاذ قرار بتقليل الرسوم في بعض مواد القانون، وهو ما يؤكد أن نائب البرلمان يضع عينه على المواطن، لانه هو من قام بانتخاب النائب، فالاغلبية اصبحت تتحدث عن المواطن وتهدف لصالحه، لذلك مصطلح أن الأغلبية هي اغلبية المواطن وليس الحكومة صادق تماما.

وأوضح أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب شحاتة ابو زيد، أن العدالة تتحققق بالنسبة للطرفين الحكومة والشارع، فالقرارات تكون بناء على دراسات من اجل عدم المجيء على أي طرف على حساب الاخر. وبالحديث عن القطاع الصناعي والمشاكل التي تواجهه، قال أبو زيد:" أنا راجل مصنع وأعرف كل هذه الاشكاليات التي قد تواجه المصنع والمستثمرين، لذلك حرصت على الانضمام للجنة الصناعة بالبرلمان، حيث انه تم عمل فلترة للمشاكل التي قد تكون موجودة على ارض الواقع بالنسبة للمسنثمرين، وتم عمل دعوة للتنفيذيين المسئولين عن بعض المناطق، لحل المشاكل التي قد تكون موجودة مع المستثمرين. واضاف انه تم مناقشة عدد من القوانين ومنها قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، وتم اجراء تعديل على القانون وتم الانتهاء من مناقشته بصورة جيدة، كما تم مناقشة تعديلات أحكام قانون القطن أيضا، والذي يهدف إلى جودة وتحسين هذه الصناعة.

وبالحديث عن الاراضي الصناعية، فإن ولاية الاراضي لأكثر من جهة كانت مشكلة كبيرة ، وتم معالجة هذا الامر من قبل قانون ولاية الاراضي والمنتظر صدور لائحته التنفيذية، حيث انه سيضمن حل هذه الاشكالية، فوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية كان له دور كبير في الارتقاء بالمجال الصناعي كما ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ايضا ايقنت ان الصناعة هي قاطرة التنمية لذلك كان هناك دعم وحوافز غير مسبوقة داخال القطاع، فعلى الرغم من تداعيات كورونا إلى انه تم وضع حلول كبيرة ساهمت في التعافي بشكل سريع.

ونوه النائب شحاتة أبو زيد أنه يتم العمل على ايجاد قانون موحد للصناعة يهدف الى تلبية كل ما يحتاجة المصنع والمستثمر من شباك واحد، ويلبي كلا احتياجاتهم من طرف واحد، حيث ان قانون الصناعة المواحد يحقق بيئة تشريعية موحدة يلخص جميع المشاكل في شباك واحد، حيث انها خطوة في غاية الأهمية. وأكمل:" الصناعة ساهمت في الارتقاء بالاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة، مشيرا إلى ان الاقتصاد الموازي من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها المستثمر المصري، حيث أن هذا المصنع لا يوجد على الخريطة الصناعية للدولة، ولا يقوم بدفع الحقوق المفروضة علي للدولة وبالتالي هناك ارادة كبيرة لضم الاقتصاد الموازي لكنف الاقتصاد الرسمي، حيث يتم التفتيش على المصانع الغير مرخصة والتي تلحق الضرر بالمصنع والمستثمر الملتزمين بالضرائب ودفع ما عليهم.

وتطرق النائب شحاته ابو زيد إلى ملف الصناعة بالصعيد، حيث ان الرئيس السيسي اول من نادى بتطوير الصناعة في الصعيد، وتم طرح العديد من الأراضي الصناعية والحوافز بالصعيد، من أجل عمل نهضة صناعية شاملة بالصعيد حيث انه مليء بالموارد البشرية الهائلة، وبالتالي تجهيز الاراضي الصناعية هناك سيضمن عمل تنمية شاملة، خاصة أن الدولة أصبحت تهتم بالبنى التحتيىة في الطرق والكباري، لعمل شبكة طرق تربط جميع المحافظات ببعضها. وعن جهود الدولة في تطوير التعليم الفني،.

وقال ابو زيد أن الدولة بدأت تهتم بالتعليم الفني، وتعتمد على التطورالتكنولوجي لمواكبة سوق العمل، حيث انه من المهم ان يكون هناك اليات حديثة وتأهيل من يعمل بها، وهو ما تم اتخاذه في اطار توجيهات الرئيس السيسي، بالاهتمام بالتعليم الفني، حتى يكون هناك جاهزية للعمل. وطرح النائب شحاتة أبو زيد شواهد دعم الصناعة المصرية،قائلا:" الدولة دعمت الصناعة،في كل المجالات والنواحي، فالكهرباء كان يوجد بها نقص هائل، والدولة قامت بحل هذه المشكلة من أجل جلب الاستثمارات، والتي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهربائية، ففي عام 2014 كان بها عجز كبير عانى خلالها المستثمرين.

ونوه إلى ان مبادرة الرئيس السيسي التمويلية لانقاذ الصناعة في كورونا كان لها دور كبير في فتح ابوا ب الصناعة مرة أخرى، كمان ان الدولة ايضا تقوم بدعم الصناعة المحلية وتوطين الكثيرمن الصناعات من اجل تقليل الضغط على العملات الاجنبية. كما أنه تم حل مشاكل الخامات الاولية من المشتقات الصناعية، وتم تزويد طرح الأرضي للمستثمرين والتي تخطت مساحاتها 50 مليون متر، وطرح 15 مجمع صناعي كامل المرافق والبنى التحتية المؤهلة للعمل، وتم تثبيت سعر الكهرباء للصناعة لمدة 5 سنوات، وحل أزمة المتأخرات على المواطنين المصنعيبن، حيث ان كل هذه الاعمال أكدت أن الدولة تعطي الاولية للمنتج المحلي، وهو ماتم بالفعل ونرا نتائجة على أرض الواقع من تحقيق تنمية صناعية وتطور ملحوظ في القطاع.

وأضاف النائب شحاتة ابو زيد، ان لن يكون هناك قدرة للتصدير والمنافسة العالمية إلا من خلال المواصفات الجيدة والتكلفة القيمة، وهو ما نراه الان في الصناعة المصرية وانعكاسة على الاقتصاد المصري، فالتصدير اصبح يوفر العملة الصعبة والتي دعمت الاقتصاد ووقوفه مرة أخرى.

ولفت:" مصر تشهد الأن نهضة صناعية في مصر، وذلك من خلال المقارنة بين التصديرات سابقا والان، فالوضع اختلف، والنهضة الصناعية ساهمت في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد، كما أن المنطقة اللوجستية الذي أخذ الرئيس قرارا بشأنها سيكون لها دور كبير في دعم الصناعة، فالقيادة السياسية اصبح لها دور ورؤية في تحقيق النهضة الصناعية.