رسميًا.. خفض الحدود الدنيا بالجامعات الخاصة والأهلية  

جدة - نرمين السيد - قررت اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية.





يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على إتاحة أكبر فرصة ممكنة لطلاب الثانوية العامة لهذا العام للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، التى يرغبون فى الالتحاق بها، وحصر أعداد الطلاب الذين تم قبولهم فى المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق الحكومى.

كما تقرر استمرار تقدم الطلاب للجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى على الموقع الإلكترونى https://www.cpnu-admission.edu.eg/ حتى الخامسة مساء السبت القادم الموافق 11 سبتمبر 2021، ويمكن للطلاب تعديل رغباتهم فى ضوء الحد الأدنى المعدل لكل كلية حتى موعد انتهاء هذه المرحلة.

كما تقرر استمرار تقدم الطلاب للجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) على الموقع الإلكترونى: http://admission.egypt-hub.edu.eg.

وسوف يعلن الموقع الإلكترونى للجامعات الأهلية مساء غد الأربعاء، موعد إتاحة الفرصة للطلاب الذين تقدموا من قبل للتنسيق بهذه الجامعات، لتعديل رغباتهم فى ضوء الحد الأدنى المعدل.