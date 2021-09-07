- 1/2
- 2/2
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على إتاحة أكبر فرصة ممكنة لطلاب الثانوية العامة لهذا العام للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، التى يرغبون فى الالتحاق بها، وحصر أعداد الطلاب الذين تم قبولهم فى المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق الحكومى.
كما تقرر استمرار تقدم الطلاب للجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى على الموقع الإلكترونى https://www.cpnu-admission.edu.eg/ حتى الخامسة مساء السبت القادم الموافق 11 سبتمبر 2021، ويمكن للطلاب تعديل رغباتهم فى ضوء الحد الأدنى المعدل لكل كلية حتى موعد انتهاء هذه المرحلة.
كما تقرر استمرار تقدم الطلاب للجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) على الموقع الإلكترونى: http://admission.egypt-hub.edu.eg.
وسوف يعلن الموقع الإلكترونى للجامعات الأهلية مساء غد الأربعاء، موعد إتاحة الفرصة للطلاب الذين تقدموا من قبل للتنسيق بهذه الجامعات، لتعديل رغباتهم فى ضوء الحد الأدنى المعدل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميًا.. خفض الحدود الدنيا بالجامعات الخاصة والأهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.