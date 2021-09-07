محافظ الفيوم يلتقى متطوعى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أهمية بناء الإنسان بجانب بناء العمران، وتوفير سبل الحياة الكريمة له، مؤكدًا أن خدمات الصرف الصحى ستغطى بنسبة 100% مركزى إطسا ويوسف الصديق، بكامل قراها وعزبها ونجوعها ومختلف الامتدادات العمرانية والكتل السكنية وكل ما هو عمران، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، عدد من متطوعى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أبناء قرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، ورئيسى مركزى إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات، ومسئولى القطاعات المشاركة بالمبادرة.

وأكد محافظ الفيوم، على العمل من خلال الأولويات والبدء بالمشروعات الأكثر إلحاحاً التى تخدم أكبر شريحة من المواطنين، مع مراعاة الاحتياجات الفعلية حال تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، موضحا أن المبادرة تقدم حلولاً جذرية للمشكلات المزمنة، لافتاً إلى أهمية دور الشباب والمرأة فى متابعة الأعمال الجارى تنفيذها بمشروعات"حياة كريمة"، كشركاء فى التنمية، مشيراً أن باقى مراكز المحافظة ستدخل ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى خلال المراحل القادمة.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، ونسب التنفيذ، إضافة لوضع مختلف الرؤى للشباب المتطوعين وممثلى المرأة حيز الدراسة، كونهم شركاء أساسيين فى التنمية، من خلال مناقشة أفكارهم ومقترحاتهم البناءة، لتحديد آليات عملهم على أرض الواقع.

وأضاف أنه تم مناقشة عدد من مطالب المتطوعين من أهالى القرى، بشأن الخدمات الواجب توافرها لاكتمال رؤية المبادرة وشمولها، لكل الامتدادات والكتل السكنية بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، لافتاً إلى أن محافظ الفيوم وجه بمراجعة ودراسة تلك المطالب لإدراجها فى أعمال المبادرة، كما تم استعراض المعوقات التى تواجه تنفيذ بعض الأعمال، وفى هذا الشأن وجه المحافظ بسرعة تذليل كافة العقبات ووضع الحلول الجذرية لها، لتنفيذ كافة الأعمال فى مواعيدها المقررة، وذلك لخدمة المواطنين فى تلك القرى، موجهاً بسرعة عقد اجتماع بين الشباب المتطوعين ورئيسى مركزى إطسا ويوسف الصديق، لتحديد كافة التدخلات ودراسة مختلف المطالب.

وفى السياق نفسه، أشار نائب محافظ الفيوم، إلى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات القومية مثل مشروعات الرى الحديث وتبطين الترع، ومشروعات تطوير البحيرات، فضلاً عن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلى أن 25% من أراضى مركز يوسف الصديق تروى بأساليب الرى الحديث، إضافة إلى 15 ألف فدان بإطسا.

ولفت إلى أن المتطوعين سيشاركون فى توعية المواطنين بالمشروعات، وتنظيم جميع القوافل التنموية بالإضافة إلى حث المواطنين على الاستفادة من المبادرات التى تطلقها الدولة سواء بالتمويل أو بالتدريب، وكذا التعامل مع بالقضايا السكانية ومحو الأمية، مؤكداً على التنسيق بين المحافظة والجهات المنفذة لمختلف القوافل.

وأوضح أن المحافظة حريصة على استدامة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق عدد من المحاور أولها التعليم، لافتاً إلى اعتماد استراتيجية لقطاع التعليم بالمحافظة خلال الثلاث سنوات المقبلة، مع ربط التعليم بفرص العمل، مشيراً إلى إعداد برنامج للتنمية الاقتصادية يشمل فترة ما بعد تنفيذ المشروعات وبرامج تدريبية وتمويلية وإقامة مجمعات صناعية على الأنشطة المقامة فى القرى.