محافظ الفيوم يلتقى متطوعى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، عدد من متطوعى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أبناء قرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، ورئيسى مركزى إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات، ومسئولى القطاعات المشاركة بالمبادرة.
وأكد محافظ الفيوم، على العمل من خلال الأولويات والبدء بالمشروعات الأكثر إلحاحاً التى تخدم أكبر شريحة من المواطنين، مع مراعاة الاحتياجات الفعلية حال تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، موضحا أن المبادرة تقدم حلولاً جذرية للمشكلات المزمنة، لافتاً إلى أهمية دور الشباب والمرأة فى متابعة الأعمال الجارى تنفيذها بمشروعات"حياة كريمة"، كشركاء فى التنمية، مشيراً أن باقى مراكز المحافظة ستدخل ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى خلال المراحل القادمة.
وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، ونسب التنفيذ، إضافة لوضع مختلف الرؤى للشباب المتطوعين وممثلى المرأة حيز الدراسة، كونهم شركاء أساسيين فى التنمية، من خلال مناقشة أفكارهم ومقترحاتهم البناءة، لتحديد آليات عملهم على أرض الواقع.
وأضاف أنه تم مناقشة عدد من مطالب المتطوعين من أهالى القرى، بشأن الخدمات الواجب توافرها لاكتمال رؤية المبادرة وشمولها، لكل الامتدادات والكتل السكنية بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، لافتاً إلى أن محافظ الفيوم وجه بمراجعة ودراسة تلك المطالب لإدراجها فى أعمال المبادرة، كما تم استعراض المعوقات التى تواجه تنفيذ بعض الأعمال، وفى هذا الشأن وجه المحافظ بسرعة تذليل كافة العقبات ووضع الحلول الجذرية لها، لتنفيذ كافة الأعمال فى مواعيدها المقررة، وذلك لخدمة المواطنين فى تلك القرى، موجهاً بسرعة عقد اجتماع بين الشباب المتطوعين ورئيسى مركزى إطسا ويوسف الصديق، لتحديد كافة التدخلات ودراسة مختلف المطالب.
وفى السياق نفسه، أشار نائب محافظ الفيوم، إلى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات القومية مثل مشروعات الرى الحديث وتبطين الترع، ومشروعات تطوير البحيرات، فضلاً عن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلى أن 25% من أراضى مركز يوسف الصديق تروى بأساليب الرى الحديث، إضافة إلى 15 ألف فدان بإطسا.
ولفت إلى أن المتطوعين سيشاركون فى توعية المواطنين بالمشروعات، وتنظيم جميع القوافل التنموية بالإضافة إلى حث المواطنين على الاستفادة من المبادرات التى تطلقها الدولة سواء بالتمويل أو بالتدريب، وكذا التعامل مع بالقضايا السكانية ومحو الأمية، مؤكداً على التنسيق بين المحافظة والجهات المنفذة لمختلف القوافل.
وأوضح أن المحافظة حريصة على استدامة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق عدد من المحاور أولها التعليم، لافتاً إلى اعتماد استراتيجية لقطاع التعليم بالمحافظة خلال الثلاث سنوات المقبلة، مع ربط التعليم بفرص العمل، مشيراً إلى إعداد برنامج للتنمية الاقتصادية يشمل فترة ما بعد تنفيذ المشروعات وبرامج تدريبية وتمويلية وإقامة مجمعات صناعية على الأنشطة المقامة فى القرى.
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