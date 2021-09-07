الرشيدى: تطوير ميناء الإسكندرية أثره إيجابى كبير على منظومة النقل البحرى

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب محمد الرشيدى عضو مجلس الشيوخ، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحرى خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة وفق أعلى المعايير العالمية، موضحا أن التطوير سيساهم فى رفع تصنيف الميناء عالميا.





وأكد الرشيدى، فى بيان له اليوم، أن هذا التطوير يعد أكبر وأضخم مشروع على الإطلاق داخل ميناء الإسكندرية، وسيكون له أثر إيجابى كبير على منظومة النقل البحرى، مشيرا إلى أنه من المستهدف أن يصل تداول الحاويات إلى نحو 1.25 مليون حاوية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تطوير ميناء الإسكندرية سيساهم فى استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة نظرًا لتعميق الممر الملاحى للميناء، بجانب أن إنشاء المحطة يعزز دور الميناء ليكون بوابة عبور تجارة أوروبا نحو إفريقيا والعكس، وتحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والإفريقية والعالمية.

وذكر النائب، أن تطبيق هيئة ميناء الإسكندرية الفاتورة الموحدة، والتى تنضم إليها كافة الجهات العاملة بالميناء، وذلك تنفيذا لمنظومة الشباك الواحد شئ ايجابى للغاية وسوف يساهم فى انجاز كافة المهام فى أسرع وقت، لافتا إلى أن الرئيس السيسى دائما يؤكد مدى إهتمامه ومتابعته على أرض الواقع لكافة المشروعات القومية والتنموية، وأن مصر شهدت طفرة حقيقية فى جميع القطاعات وخاصة قطاع النقل.