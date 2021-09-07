مدرسة بالسويس تشكر حزب المصريين الأحرار لجهوده فى المشاركة المجتمعية

جدة - نرمين السيد - يواصل حزب المصريين الأحرار بالسويس، بقيادة عادل فاضل أمين عام الحزب بالمحافظة، جهوده فى المشاركة المجتمعية والإسهامات والمبادرات للمجتمع المحيط، من أجل تحقيق الصالح العام فى المجالات المختلفة فى المجتمع.





وقامت إدارة مدرسة زيد بن حارسة للتعليم الأساسى التابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية، بإرسال خطاب شكر للحزب، تشيد فيه بحسن تعاون حزب المصريين الأحرار مع إدارة المدرسة ودوره المثمر بالمشاركة المجتمعية. وأكد فاضل أن أهمية المبادرات المجتمعية تكمن فى أنها تحقق أهدافا عدة فى وقت واحد فهى تساعد على تلبية كثير من احتياجات الأهالى وتفتح الباب واسعا للتفاعل معهم فى جميع القضايا المهمة والتشجع على روح العطاء والانتماء لدى كافة قطاعات المجتمع.

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