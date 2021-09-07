الكهرباء: أنفقنا مليارا و640 مليون جنيه لتأمين التوزيع الكهربائى للمشروعات بسيناء 

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك اهتماما من الرئيس عبد الفتاح السيسى معتادة لتنفيذ مشروعات التنمية خاصة بالنسبة للتنمية فى شبة جزيرة سيناء، موضحا أن الكهرباء أساس مهم للغاية للمشروعات التنموية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الحمن، أن المشروعات التنموية في سيناء كبيرة للغاية سواء الفترة الماضية والقادمة خاصة تأمين التغذية الكهربائية، حيث تم إنشاء محطة محولات المساعيد ومحطة محاولات الشيخ زويد وغيرها من المحطات بتكلفة مليارا و640 مليون جنيه لتأمين التوزيع الكهربائى للمشروعات التنموية في سيناء.
وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن هناك مليارا و150 مليون جنيه لتنفيذ 3 محطات محولات لتأمين التغذية الكهربائية بسيناء، لافتا إلى أن هناك مشروعات محطات تحلية ومحطات مياه ومشروعات زراعية وتجمعات سكنية وبدوية وتنموية واستصلاح أراضى.
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