تنسيق كلية خدمة اجتماعية 2021 وحقيقة الغاء تكليف معهد فني صحي

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محمد سياف - ابو ظبي - نتناول تنسيق كلية خدمة اجتماعية 2021، بعدما تم الإعلان من قبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، انتهاء عملية تنسيق المرحلة الثانية للقبول في الجامعات للعام الدراسي الجديد، ليعلن بذلك الحد الأدنى للقبول بالجامعات المختلفة الاثنين الماضي. وعليه فقد زادت عمليات البحث عن معرفة تنسيق كلية الخدمة الاجتماعية، والذي نتناول في هذا التقرير درجات الحد الأدنى للقبول فى كليات الخدمة الاجتماعية في محافظات مصر، وحقيقة الغاء تكليف معهد فني صحي.

تنسيق كلية خدمة اجتماعية 2021

جدير بالذكر انه شهد تنسيق الجامعات 2021, انخفاضاً ملحوظاً هذا العام مقارنة ً بالعام الماضي، حيث أعلن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي عقب مؤتمر إعلان نتائج الثانوية العامة 2021, أنه من المتوقع أن يهبط تنسيق الجامعات لهذا العام انخفاضا بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بالعام الماضي، وذلك لقلة الطلاب الحاصلين على مجموع يزيد عن 90%, وعليه فجاء إعلان تنسيق المرحلة الأولى مطابقاً لهذا التوقع، ومن ثم تنسيق المرحلة الثانية الذي شهد انخفاض 15%، ليسجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات المرحلة الثالثة 50%، ومن ثم جاء تنسيق كلية خدمة اجتماعية 2021 كمايلي:

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 249.

انتساب موجه حلوان 249.

الفيوم 247.

أسوان 245.

أسيوط 244.

انتساب موجه الفيوم 243.

تنموية انتساب موجه بني سويف 242.

انتساب موجه أسوان 240.

انتساب موجه أسيوط 239.

حقيقة إلغاء تكليف معهد فني صحي

صرح مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان المصرية، إنه “لا صحة لتلك الشائعات على الإطلاق، التكليف لا زال مستمرًا لطلاب معهد فني صحي والمعاهد الفنية الصحية، وليس هناك اتجاه لإلغائه”.

وأرجع المصدر هذه الشائعات المتداولة، إلى الخطاب الذي قامت إدارة التعليم الفني بالوزارة بإرساله إلى المديريات الصحية في مصر، والذي تضمن موافقة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، على عدم التكليف على المدارس الثانوية الفنية والمعاهد الفنية الصحية.

وعلق بأن: يعني هذا الخطاب إلغاء التكليف في هذه المدارس الخاصة بالتدريس فقط، وليس له علاقة بعمل الطالب بعد التخرج من المعهد على الإطلاق”.

واشار المصدر إلى أنه يستمر التكليف في هذه المدارس والمعاهد وفق الاحتياج، وسيكون ذلك من خلال الإعلان عن الوظائف وشروطها.

ووفق للقرار الوزاري رقم 440 لعام 2021، فإنه سوف يتم تكليف خريجي معاهد التمريض بوظيفة فني تمريض رابع بالدرجة الـ 4 بالمجموعة الفنية لكافة وظائف التمريض والصحة العامة، اعتبارًا من بداية يوليو الماضي. وبذلك نكون قد تناولنا معكم من خلال مصر فايف، تفاصيل تنسيق كلية خدمة اجتماعية 2021, وحقيقة الغاء تكليف معهد فني صحي.