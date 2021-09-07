طرح برومو مسلسل «البريئة» بطولة كارمن بصيبص

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طرحت منصة «شاهد» الأصلية البرومو الرسمي لمسلسل «البريئة» بطولة النجمة اللبنانية كارمن بصيبص، ومن المقرر عرضه بدءًا من يوم 26 من شهر سبتمبر الجاري.

دوت الخليج يستعرض البرومو الرسمي لمسلسل «البريئة» للنجمة اللبنانية كارمن بصيبص.

كارمن بصيبص تروج لمسلسلها البريئة بالبرومو الرسمي

أعادت بصيبص نشر برومو المسلسل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: "الإعلان الأول لمسلسل البريئة.. ينطلق ابتداءً من 26 سبتمبر".

أحداث مسلسل البريئة

وكانت الجهة المنتجة للعمل قد كشفت عن البوسترات الرسمية، والتي تجمع النجوم بصورة تعكس جو العمل وقصته التي تدور حول لغز يلاحق بطلة العمل وماضيها، وأحداث تتكشف بعد خروجها من السجن، لكن السؤال هل ستكون بريئة أم سيثبت تورطها؟.

صناع مسلسل البريئة بطولة كارمن بصيبص

المسلسل يشارك فيه مجموعة من النجوم اللبنانيين منهم: تقلا شمعون، بديع أبو شقرا، يورغو شلهوب، ساشا دحدوح، إيلي متري وغيرهم، من إخراج رامي حنا وتأليف مريم نعوم.

كارمن بصيبص تتألق في فيلم العارف

وكانت آخر أعمال كارمن بصيبص مشاركتها في فيلم «العارف» مع الفنان أحمد عز وحقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ أن تم عرضه في السينمات.

والعمل من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز”.

قصة فيلم العارف

تدور أحداث فيلم «العارف» حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.

ويعد «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.