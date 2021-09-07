بعد هجوم شيكابلا عليه.. مشجعو النادي الأهلى يدعمون أحمد فهمي

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تصدر هاشتاج «فهمي مننا أهلاوي زينا» تريند تويتر العالمي، حيث فعله مشجعو النادي الأهلي تضامنًا مع الفنان أحمد فهمي بعد أن شن عليه شيكابلا لاعب نادي الزمالك هجومًا عليه خلال لقائه مع برنامج «الحكاية» للإعلامي عمرو أديب.

دوت الخليج يرصد تضامن مشجعو النادي الأهلي مع الفنان أحمد فهمي بعد هجوم شيكابلا عليه.

شيكابلا يهاجم أحمد فهمي

حل شيكابالا كابتن نادي الزمالك، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي".

هاجم محمود عبد الرازق شيكابالا الفنان أحمد فهمي، بسبب تصريحاته التي قال فيها، إن كابتن الزمالك وسطه وقت احترافه بالبرتغال للعب للأهلي.

القصة كاملة حول خلاف أحمد فهمي وشيكابلا

داخل حفل زفاف، تشاجرَ الفنان أحمد فهمي مع محمود عبدالرازق «شيكابالا»، لتتحول الصداقة التي جمعت بينهما إلى «خناقة»، امتدت لمواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت الأزمة في حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إذ نشبت مشاجرة بين شيكابالا وفهمي، عندما فوجئ شيكابالا بمصطفى سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي للزمالك السابق، يصطحب أحمد فهمي لمصالحته عليه، وأثناء العتاب، تجاوز الفنان أحمد فهمي في حق الزمالك، الأمر الذي أغضب شيكابالا، ورفض الصلح معه، وظهر الأمر كما أوضحه الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب مصدر مقرّب من شيكابالا.

ومن زاوية أخرى، قالت شهود عيان، إن الخلاف بدأ بمجرد أن وصل الفنان أحمد فهمي إلى الحفل مع زوجته هنا الزاهد، وبحسن نية قام بإلقاء التحية على «شيكابالا»، الذي كان مع زوجته هو الآخر، لكن تفاجأ «فهمي» بأسلوب متغير من «شيكابالا» في الكلام، إذ قال له: «إنت مزودها أوي يا (فهمي)»، ليرد عليه الأخير: «مش مزودها.. إنت اللي عملت إشارة مايصحش تعملها لناس تخصني»، في إشارة إلى جمهور النادي الأهلي.

شجار وسباب بين أحمد فهمي وشيكابلا

ورَدَّ «شيكابالا»: «مين اللي يخصوك؟ تقصد جمهور الأهلي، طيب..»، وتلفظ بلفظ خارج في حق جماهير الأهلي، ورد عليه أحمد فهمي قائلًا: «عيب.. ماتشتمش.. خليك محترم»، ليكرر «شيكابالا» السباب مرة أخرى لجماهير الأهلي، فما كان من الفنان أحمد فهمي إلا أن قام بسب «شيكابالا» بالألفاظ نفسها التي تلفظ بها، قائلًا: «أنا مش هشتم جمهور الزمالك المحترم، أنا هاشتمك انت علشان انت واحد مش محترم»، ليتطور الأمر إلى مشادة قوية، حيث حاول أمير مرتضى منصور التدخل لفض الخلاف والصلح، ولكن «فهمي» رفض.

امتدت الخلافات بين فهمي وشيكابالا إلى صفحات التواصل الاجتماعي، وكتب «فهمي» عبر حسابه على «فيسبوك»، في أول تعليق له على المشاجرة: «أنا مش ممثل أهلاوي.. أنا واحد أهلاوي بقى ممثل. فقدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر».