الزمالك يعير أسامة فيصل للبنك الأهلي

وقع أسامة فيصل مهاجم فريق الزمالك الصاعد على عقود الانتقال لنادي البنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم بعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون على رحيل اللاعب لاكتساب المزيد من الخبرات.

واتفق مسؤولو الزمالك مع إدارة البنك الأهلي على كافة التفاصيل الخاصة بإعارة المهاجم الصاعد للفريق، ووقع اللاعب على عقود الانتقال للبنك الأهلي في جلسة مع أشرف نصار رئيس النادي.

وكان الزمالك سبق وقام ببيع كريم بامبو لاعب الفريق لنادي البنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل نظير الحصول على 10 ملايين جنيها. وقال البنك في بيان رسمي: "نجحت لجنة الكرة بنادي البنك

الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسم علي سبيل الإعارة بعد الإتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك".

وأضاف البيان: "يلعب أسامة فيصل في مركز رأس الحربة ليكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلي الموسم المقبل".