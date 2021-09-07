قصة لا يستوعبها عقل.. من هو اللاعب جان آدامز الذي قضى 39 عامًا من حياته في غيبوبة

/649196/قصة-لا-يستوعبها-عقل-من-هو-اللاعب-جان-آدامز-الذي-قضى-39-عاما-من-حياته-في-غيبوبة

عاش 73 عاما قضى 39 عاما منها في غيبوبة تامة.. تعد قصة بير جان أدامز واحدة من أكثر القصص ألما في تاريخ كرة القدم العالمية،والتي انتهت اليوم بوفاته .

دوت الخليج

كان جان بيير آدامز في أواخر سبعينيات القرن الماضي وأوائل الثمانينيات، أحد أهم اللاعبين البارزين في تاريخ المنتخب الفرنسي، ولاعب فريق باريس سان جيرمان السابق، وكان في قمة مجده الكروي حين قرر إجراء عملية طبية روتينية لوتر تالف في ركبته، بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

خطأ طبي أسقطه من القمة إلى الهاوية

دخل جان بيير آدامز إلى مستشفى في 17 مارس 1982، لإجراء العملية وكان العاملون بالمستشفى مضربين عن العمل، وكحال المستشفيات أثناء الإضرابات كان عدد قليل من الأطباء يعملون.

خطأ طبي تسبب في إصابة جان بير بسكته قلبية

​ورغم أنها عملية غير طارئة ويمكن تأجيلها قرر الأطباء إجراء العملية لآدامز، وأثناء إجراء العملية وقع خطأ طبي تسبب في إصابته بسكته قلبية، ودخل في غيبوبة كاملة منذ هذا التاريخ حتى أعلن اليوم الإثنين عن وفاته رسميا.

آدامز يكسر الصور العنصرية

استطاع آدامز أن يشارك في يكسر الصور العنصرية عن السود في فرنسا، وقتها، فآدامز المولود في دولة السنغال الأفريقية، بدأ حياته الكروية كمدافع في نادي فونتينبلو حيث ساعد الفريق في الفوز ببطولة الهواة قبل الانتقال إلى مدينة نيم للتوقيع مع فريق الدرجة الأولى بها.

​وخلال عامين فقط، احتل النادي المركز الثاني بين الفرق الفرنسية، وأصبح آدامز لاعبا في المنتخب الفرنسي وكان أحد أوائل اللاعبين السود به.

ولعب آدامز، لمدة 9 مواسم متتالية في الدرجة الأولى للدوري الفرنسي، في أنديه مثل نيس وباريس سان جيرمان، وخاض 22 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي.