حسام حسنى: مصر بها 5 أنواع من لقاحات فيروس كورونا جميعها يتوفر فيها الأمان

جدة - نرمين السيد - وناشد "حسنى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى "تامر أمين" عبر برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار، المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية نظرا لاقتراب بدأ الموجة الرابعة.
وأكد "حسنى"، أنه يتوفر فى مصر 5 أنواع من لقاحات فيروس كورونا، مشددًا على أن جميعها يتوفر فيها شروط الفعالية والأمان.
وشدد رئيس لجنة مكافحة كورونا، على ضرورة تلقى علاج أعراض فيروس كورونا من قبل إشراف طبى متخصص، لافتًا إلى أن من 50% لـ 60% تلقوا علاجا لأعراض كورونا من على السوشيال ميديا وأدت إلى أمراض خطيرة ومنهم من تلقوا أدوية سيولة وأدت إلى أمراض تسببت فى الوفاة.
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