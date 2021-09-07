إنفوجراف.. شروط تقليل الاغتراب لطلاب الجامعة الجدد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أنه تيسيرًا على الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب "التحويلات" من خلال موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المُرشحين فى المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، فى حدود النسبة المُقررة 10%، خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8-9-2021 حتى يوم الأحد الموافق 12-9-2021.

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