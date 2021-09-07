وزير النقل: لابد أن تتبوأ مصر موقعها الطبيعى بين دول العالم بريادة الموانئ

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير النقل، فى تصريحات خاصة لبرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن مصر تتمتع بموقع جغرافى واستراتيجى متميز، وكان يجب أن يتم استغلال ذلك لعمل موانئ على أعلى مستوى، ولا سيما وأن مصر تمتلك إمكانيات بشرية هائلة.

وأوضح أنه يتم العمل على تعظيم قيمة أراضى الموانئ المصرية لتشجيع الاستثمار، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الاقتصاد المصرى يتمتع بثقة كبيرة لدرجة أنه قبل الانتهاء من مشروعات الميناء فى دمياط تلقينا 3 عروض من أكبر شركات العالم.

وأشار وزير النقل إلى أن هناك 12 شركة مصرية وطنية يعمل بها 52 ألف عامل فى ميناء السخنة.

وأكد أهمية تطوير الموانئ المصرية وزيادة عدد الأرصفة والأعماق لاستقبال السفن العملاقة، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن 90% من تجارة مصر والمقدرة بنحو 180 مليون طن فى العام عبارة عن صادر ووارد فقط.

وأضاف أن وزارة المالية تقوم بإجراءات لسرعة إخراج البضائع من الموانئ، ويتم ربط هذه الإجراءات بجميع الموانئ بالمناطق الجافة والمناطق الصناعية التى ننقل إليها البضائع والمواد الخام بما يساهم فى إنشاء محور لوجيستى يساهم فى زيادة حركة الصناعة والتجارة والصادر والوارد والترانزيت.

وأكد أن مصر تدخل عصرا جديدا بمفهوم جديد كل شىء فيه مخطط بعناية شديدة، موضحا أنه يتم تنفيذ تنمية مستدامة لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.