فيديو- الأزهرى ينعى الشيخ على المنصوراوى صاحب الفيديو الشهير خليك محمدى

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، العارف بالله الشيخ على محمود المنصوراوى النقشبندى، أحد أعلام الطريقة النقشبندية وفقيه من فقهائها وعلم من أعلام التصوف بأسوان.





وكتب الأزهرى عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "تشرفت بمعرفة هذا السيد الجليل، والولى الصالح، العارف بالله السيد الشيخ: على محمود المنصوراوى النقشبندى، وزرته قبل عدة سنوات فى ساحته المعمورة فى مركز دراو، بمحافظة أسوان، وقد كان رحمه الله نبعا ونهرا متدفقا بين الناس بالصلاح والولاية والأدب الرفيع والأخلاق المحمدية، وقد انعقدت بيننا محبة عظيمة وخالصة رغم أننا ما التقينا إلا فى تلك المرة الوحيدة".

ونشر الدكتور أسامة الأزهرى الفيديو الشهير له "خليك محمدى" داعيا: اللهم ارفع درجاته عندك فى عليين، وألحقنا به فى الصالحين.

واختتم الدكتور أسامة الأزهرى حديثه قائلا: "لما أعلن خبر وفاته انتشر جدا هذا المقطع الشريف من كلامه، وأنا قد سمعته عشرات ومئات المرات، واهتز قلبى له، أدعو الناس جميعا إلى سماع هذا المقطع".