وكتب الأزهرى عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "تشرفت بمعرفة هذا السيد الجليل، والولى الصالح، العارف بالله السيد الشيخ: على محمود المنصوراوى النقشبندى، وزرته قبل عدة سنوات فى ساحته المعمورة فى مركز دراو، بمحافظة أسوان، وقد كان رحمه الله نبعا ونهرا متدفقا بين الناس بالصلاح والولاية والأدب الرفيع والأخلاق المحمدية، وقد انعقدت بيننا محبة عظيمة وخالصة رغم أننا ما التقينا إلا فى تلك المرة الوحيدة".
ونشر الدكتور أسامة الأزهرى الفيديو الشهير له "خليك محمدى" داعيا: اللهم ارفع درجاته عندك فى عليين، وألحقنا به فى الصالحين.
واختتم الدكتور أسامة الأزهرى حديثه قائلا: "لما أعلن خبر وفاته انتشر جدا هذا المقطع الشريف من كلامه، وأنا قد سمعته عشرات ومئات المرات، واهتز قلبى له، أدعو الناس جميعا إلى سماع هذا المقطع".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- الأزهرى ينعى الشيخ على المنصوراوى صاحب الفيديو الشهير خليك محمدى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.