البطولات الثلاث مع الزمالك لها طعم خاص.. وأفضل تتويج الدورى"الأصعب"

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أنه فاز مع الفريق بثلاثة ألقاب، وكل بطولة لها طعم خاص، موضحًا أن بطولة السوبر الأفريقي كانت الأولى له مع الفريق عندما فاز على الترجي وهو منافس قوي وكان من الصعب الفوز عليه بعد فوه ببطولتي دوري أبطال أفريقيا متتاليتين.

وأضاف المدير الفني في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "الفريق نجح أيضا في الفوز بالسوبر المصري على حساب الأهلي بعد أيام قليلة من لقاء السوبر الأفريقي بالرغم من عدم حصول اللاعبين على راحة كافية قبل اللقاء".

وشدد كارتيرون على أن التتويج ببطولة الدوري هو الأفضل بالنسبة له لأنها بطولة صعبة وحصل عليها الفريق من منافس يضم فريق متكامل.

وينوي الجهاز الفني للزمالك ، تجهيز لائحة جديدة للفريق يتم تطبيقها بداية من الموسم المقبل، وكشف مصدر داخل الجهاز الفني أن كارتيرون يرغب في تغليظ بعض العقوبات منها الخروج عن النص في المعسكرات، وكذلك ينوي زيادة المكافات وخاصة مكافأة الحصول علي لقب دوري ابطال افريقيا، والحفاظ علي الدورى للموسم الثاني علي التوالي لتحفيز اللاعبين لحصد البطولتين.

ومن المقرر ان ينتهي الجهاز الفني من اللائحة الجديدة خلال أيام لعرضها علي اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب، قبل تطبيقها رسميا، ومن المتوقع أن يتم تطبيق اللائحة بداية من المعسكر المغلق المقرر انطلاقها يوم 14 سبتمبر الجاري.