(مكافحة كورونا) : 50% تلقوا علاجا للأعراض من على السوشيال أدت لأمراض

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس لجنة مكافحة كورونا، إنه قد يصاب الحاصل على لقاح كورونا بالفيروس، ولكن لن يصاب بالأعراض الكاملة، ونناشد المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية نظرا لاقتراب بدأ الموجة الرابعة.

وأضاف رئيس لجنة مكافحة كورونا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار، أن من 50 لـ60% تلقوا علاجا لأعراض كورونا من على السوشيال ميديا، وأدت إلى أمراض خطيرة ومنهم من تلقوا أدوية سيولة وأدت إلى أمراض تسببت فى الوفاة، وأنه لا بد أن تستخدم علاج أعراض فيروس كورونا من قبل إشراف طبى متخصص.

وتابع أنه يتم تصنيف درجة الإصابة بفيروس كورونا بعدة طرق منها التحاليل والأشعات ونسبة تشبع الأكسجين بالدم.