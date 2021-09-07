قال الدكتور حسام حسنى، رئيس لجنة مكافحة كورونا، إنه قد يصاب الحاصل على لقاح كورونا بالفيروس، ولكن لن يصاب بالأعراض الكاملة، ونناشد المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية نظرا لاقتراب بدأ الموجة الرابعة.
وأضاف رئيس لجنة مكافحة كورونا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار، أن من 50 لـ60% تلقوا علاجا لأعراض كورونا من على السوشيال ميديا، وأدت إلى أمراض خطيرة ومنهم من تلقوا أدوية سيولة وأدت إلى أمراض تسببت فى الوفاة، وأنه لا بد أن تستخدم علاج أعراض فيروس كورونا من قبل إشراف طبى متخصص.
وتابع أنه يتم تصنيف درجة الإصابة بفيروس كورونا بعدة طرق منها التحاليل والأشعات ونسبة تشبع الأكسجين بالدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر (مكافحة كورونا) : 50% تلقوا علاجا للأعراض من على السوشيال أدت لأمراض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.