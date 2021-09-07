نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا وموعد الاستحقاق لشهر سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا، قامت شركة الاتصالات المصرية بإعطاء مهلة مدتها ثلاثة أشهر لجميع مستخدمي خدمة الهواتف الأرضية من أجل سداد فواتير الخدمة المستحقة، على أن تكون المهلة بدايةً من منتصف شهر يوليو الماضي أي يوم 15 يوليو، حتى منتصف شهر سبتمبر الحالي أي يوم 15 سبتمبر، وقد قام بعض العملاء بتسديد قيمة الفواتير في الأشهر الماضية ولكن هناك بعض الأعداد لم تقم بسدادها بعد لهذا وجب التنبيه على ضرورة سداد فاتورة التليفون الأرضي في أسرع وقت قبل قطع الخدمة وفرض غرامات التأخير.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا

وقد سهلت شركة الاتصالات المصرية طرق الاستعلام عن فاتورة الأرضي من المنزل لتسهل على جميع المواطنين الراغبين في الاستعلام عن الفاتورة من المنزل ولعدم تعريضهم للتكدسات والازدحام أمام المكاتب المختصة، ومن تلك الطرق:

إما الاتصال على رقم شركة الاتصالات المصرية وهو 19777 وبعد الاتصال يتم كتابة رقم الهاتف الأرضي لكي يقوم المجيب الآلي بتوضيح قيمة الفاتورة. أو من خلال رابط شركة الاتصالات المصرية من هنا https://billing.te.eg/ar-eg وتسجيل البيانات المطلوبة لعرض قيمة الفاتورة.

موعد استحقاق فاتورة الأرضي لشهر سبتمبر

قد أعلنت شركة الاتصالات المصرية بأنها قد أعطت مهلة ثلاثة أشهر لمستخدمي الهواتف الأرضية من أجل سداد فاتورة التليفون الأرضي المستخدمة مسبقًا، وطالبت جميع المستخدمين بضرورة السداد قبل منتصف شهر سبتمبر الحالي 2021.

حيث أنه من سيقوم بالتأخير عن سداد الفاتورة فهو بذلك مُعرض لقطع خدمة الهاتف الأرضي عنه لحين سداد الفاتورة، كما وسيم إضافة غرامة مالية تحددها الجهات المختصة للتأخير في سداد الفواتير، بالإضافة لأنها قد حددت أنه من منتصف شهر يوليو إلى منتصف شهر أغسطس من لم يقم بسداد الفواتير سيتم تحويل هاتفه للاستقبال فقط، أما من لم يقم بسدادها حتى منتصف شهر سبتمبر فإن الخدمة تقطع تمامًا عنه.

وسهلت على جميع المواطنين طرق الاستعلام عن قيمة فاتورة الهاتف الأرضي أسهلها هي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير ويمكن استخدام تلك الطريقة قبل منتصف الشهر لسداد الفواتير المستحقة.