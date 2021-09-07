/649197/السودان-تعاني-السيول-تحاصر-الخرطوم-وتحولها-لبركة-مياه-كبيرة-صور

أغرقت أمطار كثيفة صحبتها سيول جارفة العاصمة السودانية الخرطوم بعد موجة فيضانات تشهدها البلاد منذ أيام، حيث تعطلت معظم الطرق العمومية والموانئ التجارية، فيما يواصل السكان محاولات إخراج المياه من منازلهم وفتح منافذ تمكنهم من الوصل إلى الخدمات الضرورية للحياة.

دوت الخليج

وتحاصر مياه السيول رغم توقف الأمطار منذ صباح الاثنين، مناطق واسعة في ولايات النيل الأزرق والجزيرة ونهر النيل والقضارف. ويواجه سكان مناطق الخرطوم المختلفة صعوبات كبيرة في الحركة سواء سيرا على الأقدام أو باستخدام السيارات، إذ تحولت تحول معظم أحياء وطرقات العاصمة إلى بركة مياه كبيرة.

وتغيب يومي الاثنين والثلاثاء نحو 50 % من العاملين في المؤسسات العامة والخاصة والاسواق؛ واغلقت بعض المصارف فروعها في عدة مناطق.