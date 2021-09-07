/649198/كارتيرون-تنظيم-احتفالية-الدوري-سيئ-وعقوبة-شيكابالا-غير-عادلة

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن تنظيم حفل تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري لم يكن يليق بنهاية بطولة كبيرة مثل الدوري المصري، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأوضح المدير الفني أنه ترك الملعب بعد سوء التنظيم قبل أن يعود ليلتقط صورا تذكارية مع الفريق بعدما فكر في الأمر وقرر التواجد في الملعب بالرغم مما حدث.

كارتيرون: تنظيم احتفالية الدوري سيئ ..وعقوبة شيكابالا غير عادلة

وعلق المدير الفني للفريق على عقوبة شيكابالا قائلا :" العقوبة ليست عادلة بكل المقاييس وأتمنى أن يتم اعادة النظر فيها من جديد بعد التظلم الذي تقدم به الزمالك، وأتذكر أنه في لقاء السوبر المحلي بالإمارات والذي فاز به الزمالك حدثت مشاكل تنظيمية أيضا ولا أدري.

وأكد أن جميع المباريات التي خاضها الفريق في الدوري الموسم المنقضي كانت صعبة، مضيفا أنه لم يتأكد من فوز الفريق باللقب إلا بعد انتهاء لقاء الانتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة من منافسات البطولة.

وشدد المدير الفني على أن هناك شعور داخلي ومؤشرات كان تدل على أن الزمالك يقترب من لقب الدوري مثل الفوز على فريقي طلائع الجيش والاتحاد السكندري في الدقائق الأخيرة.

وأوضح أن الزمالك يستحق لقب الدوري والفريق بذل مجهودا كبيرا في الدور الثاني، وخاصة آخر 7 أسابيع ليقتنص اللقب بعد منافسة شرسة مع الفريق المنافس هل هذا يحدث فقط عندما يتوج الفريق الأبيض بالألقاب؟”.

تصريحات نارية من كارتيرون

واتفق مسؤولو الزمالك مع إدارة البنك الأهلي على كافة التفاصيل الخاصة بإعارة المهاجم الصاعد للفريق، ووقع اللاعب على عقود الانتقال للبنك الأهلي في جلسة مع أشرف نصار رئيس النادي.

وكان الزمالك سبق وقام ببيع كريم بامبو لاعب الفريق لنادي البنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل نظير الحصول على 10 ملايين جنيها. وقال البنك في بيان رسمي: "نجحت لجنة الكرة بنادي البنك

الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسم علي سبيل الإعارة بعد الإتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك".

وأضاف البيان: "يلعب أسامة فيصل في مركز رأس الحربة ليكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلي الموسم المقبل".