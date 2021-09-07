برلمان 2021 يبدأ تفعيل الدبلوماسية النيابية..والمستشار حنفى جبالى يقودها من فيينا بالنمسا

/649199/برلمان-2021-يبدأ-تفعيل-الدبلوماسية-النيابيةوالمستشار-حنفى-جبالى-يقودها-من-فيينا-بالنمسا

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جالى، تفعيل دور الدلوماسية البرلمانية، ببرلمان 2021، وذلك رغم تحديات مواجهة فيروس كورونا، حيث يشارك وفد برلمانى رسمى يضم أعضاء من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، برئاسة جبالى، فى أعمال المؤتمر العالمى لرؤساء البرلمانات، وأيضا القمة الأولى لمحافحة الإرهاب، فيما يستغل المستشار الدكتور حنفى جالى تواجده بالعاصمة النمساوية فيينا حيث يعقد المؤتمر ويجرى العديد من اللقاءات مع نظراءه لتعميق العلاقات البرلمانية وأداء الدبلوماسية البرلمانية والتى تأتى أحد أهدافها دعم الدبلوماسية الرسمية للدولة.

دوت الخليج يرصد انطلاق الدبلوماسية النيابية ببرلمان 2021

وفد البرلمان الذى يشارك لأول مرة بالفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب فى زيارة برلمانية خارجية، يأتى تشكيله برؤية مختلفة متوافقة مع الدستور الذى أعاد مرة أخرى مجلس الشيوخ، ومن ثم يكون تمثيل الدولة التى بها مجلسين فى المحافل البرلمانية الدولية يكون بتمثيل مشترك ما بين المجلسين، بمعنى أن يكون بالمشاركة ما بين مجلس النواب والشيوخ فى مصر، وهو ما تمثل فى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رئيسا للوفد، وفيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ والمستشار/ أحمد مناع أمين عام مجلس النواب ،والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والدكتور/ عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ وسحر البزار عضو مجلس النواب، كما انها مدعوة بصفتها "رئيس مجلس منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي".

مثل هذه المشاركات والحرص عليها من جانب مجلس النواب تمثل تعزيزاً حقيقيا للدبلوماسية البرلمانية المصرية، سواء على المستوى الثنائي أو المستوى مُتعدد الأطراف، كما تعد تلك المشاركة رفيعة المستوى فرصة مهمة لتبادل الأراء إزاء القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، وطرح الرؤى المصرية إزاء تلك القضايا، بما يخدم المصالح الحيوية المصرية.

المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات هو آلية برلمانية عالمية تم إطلاقها عام 2000 وهو العام الذي شهد انعقاد المؤتمر العالمي الأول لرؤساء البرلمانات بالتعاون مع الأمم المتحدة، والذي صدر عنه إعلان بعنوان " الرؤية البرلمانية للتعاون الدولي في فجر الألفية الثالثة " ومنذ ذلك التاريخ ألزم رؤساء البرلمانات أنفسهم بالعمل ومؤسساتهم البرلمانية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلم والأمن والتنمية الإقتصادية والاجتماعية و حقوق الانسان والديموقراطية، ويُعقد هذا المؤتمر كل خمس سنوات بالإشتراك مع الأمم المتحدة. كما تمثل القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بمثابة فرصة نوعية لتنسيق الجهود البرلمانية العالمية في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.

دوت الخليج

وترجمة لهذه الجهود التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق ، ـ وولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي، جيث أكد على أنه يتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني بين مصر والنمسا وتفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – النمساوية باعتبارها مسار يحقق قوة دفع للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مؤكدا أيضا أن مصر حققت طفرة تنموية شاملة في جميع المجالات خلال الأعوام الماضية على الرُغم من التحديات التي واجهتها، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري. وأن مصر ركيزة الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط وهو ماينعكس إيجابياً على قدراتها على دعم جهود تسوية الأزمات المتعددة في الإقليم.

بأعمال المؤتمر العالمى، ألقى كلمة حول المساواة بين الجنسين، مؤكدا أن المرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل في تحقيق التنمية المُستدامة ،وأن الدولة المصرية آلت على نفسها إلا أن تحقق تمكيناً حقيقياً وجوهرياً للمرأة المصرية ، وأن الدولة المصرية حرصت على إصدار تشريعات تكون بمثابة مظلة تشريعية لحماية المرأة المصرية وضمان مشاركة آمنة لها في الحياة العامة.

مجلس الشيوخ والدبلوماسية

المستشار الدكتور حنفي جبالي التقي أيضا برئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، مؤكدا نتطلع لدفع العلاقات البرلمانية المصرية – الإماراتية، وتكثيف التنسيق والتشاور بين مجلس النواب المصري والمجلس الوطني الإتحادي الإماراتي في المحافل البرلمانية الدولية، وأيضا أكد أن أمن الخليج خط أحمر لمصر، ونرفض المساس بحرية الملاحة في الخليج، كما نرفض التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية.