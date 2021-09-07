جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع موسع عقده مساء اليوم الثلاثاء، سبل دعم منتج السياحة الثقافية فى مصر والنهوض به ودفع مزيد من حركة السياحة الوافدة إليه، وذلك بحضور الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورؤساء لجان تسيير أعمال كل من غرفتى شركات ووكالات السفر والسياحة والمنشآت الفندقية، وعدد من أعضاء الغرفتين، وبعض رؤساء و أعضاء الشركات العاملة فى مجال السياحة الثقافية.





وتم خلال الاجتماع بحث آليات دعم السياحة الثقافية التى تضررت كثيراً مؤخرا بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، ومناقشة مقترح استحداث تصاريح زيارة مجمعة للأماكن الأثرية المختلفة للرحلات السياحية والنيلية على غرار تصاريح كايرو باس والأقصر باس. كما تم مناقشة أهمية ربط مدن البحر الأحمر بوادى النيل من خلال البرامج السياحية التى تقوم بتنظيمها الشركات لدمج منتج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية بما يساهم فى زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحى المصرى. وحث الدكتور خالد العنانى، الشركات السياحية على إدراج -فى برامجهم السياحية التى يقوموا بتنظيمها- زيارة الأسواق التقليدية الخاصة ببيع السلع والمنتجات والحرف اليدوية الموجودة بالمحافظات السياحية وخاصة فى محافظات الأقصر وأسوان، ووجه بإعداد مقترح خطة تحفيزية لتنفيذ ذلك. كما تطرق الاجتماع لمناقشة مقترح الاحتفال بيوم السياحة العالمى والذى يتم الاحتفال به سنوياً يوم 27 سبتمبر، من خلال مقترح دعوة مجموعة من سفراء دول العالم بالقاهرة لزيارة محافظة أسوان والمناطق السياحية والأثرية بها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير السياحة والآثار يبحث سبل دعم منتج السياحة الثقافية فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.