غدا.. شكرى يعقد مباحثات مع وزيرى خارجية جنوب السودان وناميبيا

جدة - نرمين السيد - يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، غدا الأربعاء، سلسلة من اللقاءات مع كل من بياتريس خميسا وانى وزيرة خارجية جنوب السودان، ونيتومبو ناندى وزيرة خارجية ناميبيا، وفيليب لازارينى المفوض العام للأونروا.





ويتناول "شكرى" ونظيرته الجنوب سودانية علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها فى شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما تتركز مباحثات وزير الخارجية ونظيرته الناميبية على التعاون المثمر والمتميز بين البلدين والتنسيق المشترك حيال القضايا والموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين والشعبين. ومن المنتظر أن يناقش "شكرى" والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الدور الإنسانى المهم الذى تضطلع به الوكالة لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، ودعم مصر لها، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار فى بذل الجهود الدولية لضمان استدامة الخدمات الحيوية التى تقدمها الوكالة الأممية فى مناطق عملياتها، خاصةً فى مجالات التعليم والصحة والإغاثة.

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