"الصحة العالمية" تكشف أسباب زيادة وفيات كورونا بالأمريكتين وهبوطها بإفريقيا

أكد مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية "مايك رايان "بأنه قلق بشأن الأوضاع الوبائية في العالم قائلا : "نعود إلى حالة لا نريد أن نكون فيها " ، موضحا أن بعض الدول تشهد زيادة الإصابات برغم تميزها بمستوى التلقيح المرتفع وهو ما يؤكد أن الفيروس لا يزال لديه القدرة والقوة الكبيرة .

وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، " إن العالم وصل إلى المستوى المسطح ، لكنه عال بما فيه الكفاية. ويتم في الآونة الأخيرة تسجيل 4.4-4.5 مليون حالة إصابة يوميا مع رصد 72-78 ألف وفاة .

وأضافت فان كيرخوف أنه " برغم هذه الإصابات إلا أن أوضاعا متباينة تسجل في مختلف المناطق "، موضحة أنه تشهد أوروبا زيادة الوفيات وانخفاض الإصابات بينما يرتفع عدد الإصابات والوفيات في الأمريكتين الشمالية والجنوبية أما عن أفريقيا أكدت أنها تمر بهبوط للمصابين والمتوفين الجدد .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في جنيف.

وكانت المنظمة حذرت أن العالم لن يكون قادرا على تجاوز جائحة كورونا قبل تطعيم 70% على الأقل من سكان العالم قبل حلول منتصف العالم المقبل ، واستبعدت منظمة الصحة العالمية أن يتخلص العالم من جائحة كورونا بعد تجاوز الإصابات مئتي مليون حول العالم.