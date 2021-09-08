بمشاركة مُمثل الأغلبية..الأمانة العامة لمستقبل وطن تستضيف الهيئة البرلمانية لمحافظتي مطروح والأسكندرية

/649201/بمشاركة-ممثل-الأغلبيةالأمانة-العامة-لمستقبل-وطن-تستضيف-الهيئة-البرلمانية-لمحافظتي-مطروح-والأسكندرية

استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا للهيئة البرلمانية للحزب بمحافظتي الإسكندرية ومطروح .

جاء ذلك استمرارًا لسلسة اللقاءات التي يعقدها الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، المهندس أشرف رشاد، مع الهيئات البرلمانية على مستوى محافظات الجمهورية.

حضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد، وحسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، واللواء يحيى عيسوي، أمين التنظيم، والمهندس صالح سلطان أمين محافظة مطروح، والنائب رزق راغب ضيف الله أمين محافظة الإسكندرية.

واستمرًا لتعزيز التعاون .. شارك في الاجتماع ممثلين من حزب الشعب الجمهوري منهم النائب باهر غازي نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري واللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية بالنواب، والعميد أحمد الألفي أمين التنظيم

وتطرق الاجتماع إلى الحديث عن الأمور التنظيمية الخاصة بمسابقة دوري مستقبل وطن، والتشديد على أهمية تحقيق الهدف الأسمى منه وهو تعزيز المنافسة بين الشباب واكتشاف المواهب.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية تعزيز التقارب مع المواطنين والنزول للشارع والاستماع لشكواهم وسرعة ايجاد حلول واقعية وموضوعية لها.