الصحة تناشد باتباع إجراءات كورونا الاحترازية : دخلنا الموجة الرابعة



جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد الفتاح، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، ـننا دخلنا فى الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مناشداً المصريين باتباع الإجراءات الاحترازية حتى نتجاوز الجائحة.

وتابع، أنه تم تحديث بروتوكول علاج كورونا للمرة الخامسة، وأن مصر تبنت خطة لمقاومة كورونا قائمة على 4 محاور علمية.