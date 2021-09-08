/649202/أول-تعليق-من-محامي-سمكري-البني-آدمين-ويكشف-دليل-براءته-فيديو-وصور

كشف المستشار ماجد البنهاوي، محامي يوسف خيري والمعروف إعلاميا بـ «سمكري البني آدمين» أن المدعو برئ ، وهو يحمل شهادات موثقة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ المستشار ماجد البنهاوي فى الثناء على سمكري البني آدمين واثني على احترامه الشديد خلال حواره مع موقع دوت الخليج.

وقال المستشار "ماجد البنهاوي" أن يوسف خيري المشهور بسمكري البني آدمين أنه يمارس نشاط يسمي "كاريو براكتر" وحصل على شهادة هذا النشاط من الولايات المتحدة الأمريكية ، و أضاف أن هذا النشاط لم يصل إلى مصر حتى الآن بهذا المسمي وذلك سبب عدم اعتماده وأشار المستشار أن هذه الشهادة من المفترض تعادل طب علاج طبيعي.

سمكري البني أدمين

وتحدث المستشار ماجد البنهاوي: "أن يوسف حسن النية وميعرفش الكلام الموجه ليه تماما ومن المفترض أنه كان يفتح فرع جديد فى دبي بالإمارات ولما جه يسافر رفضوا سفره وقالوا ليه إن بطاقتك موقوفة وتم حجزه ودى كانت التهمة الموجه بجانب تهمة إدارة منشأة بدون ترخيص ومزاولة نشاط بدون ترخيص".

وأكد أن سمكري البني آدمين لم يقل لمرة واحدة أنه أخصائي علاج طبيعي ولكن هو يقوم بنشاط يسمي طرقة عظام وليس له علاقة بمجال العلاج الطبيعي.

ساندي ترد على منتقدي هجمومها ليوسف خيري

قالت ساندي خلال لقائها ببرنامج “et بالعربي”: “محدش حاسس بالالم إللى أنا فيه، أنا بقالي سنتين مش بعرف أنام طبيعي من غير مسكنات، أنا أتأذيت في عمودي الفقري طول حياتي بسبب إنسان مختل، وفي النهاية والده يتهمني بالادعاء ويشهر بي إني على علاقه بابنه، وفي النهاية ألاقي الجمهور بيشجع على هذا الكلام”.ط

ساندي تروي تفاصيل إصابتها من سمكري البني أدمين

وتابعت في وسط انهيار وواصلة بكاء عريمة: “عندي مشوفش الجمهور تاني بس حقي لازم يرجع، أنا روحتله لأني عندي مشكلة في العمود الفقري، وكنت فاكرة إنه دارس وشوفت جميع شهاداته على الحائط، ووقت الجلسة حسيت بسخونة شديدة قال إنها الدورة الدموية، وبعدها أصابني صداع شديد واتضح ذلك أثناء ظهوري في مهرجان الجونة لم أرتدِ العدسات وكنت أتحرك بصعوبة”.

وتباعت ساندي: “أما روحت للدكتور، قاللي إنتي عملتي حادثة، انتي كنتي ستصابي بالشلل، وعرضت الفيديو على الدكتور أثناء وجودي في العيادة وقال لي هذا هو السبب، الغضروف خبط في النخاع الشوكي، هو تقريبا إنسان سادي أو عنده مشكلة هو بيقتل الناس”.

ساندي تقع ضحية لسمكري البني أدمين

هذا وقد كشفت ساندي أنها كانت ستصاب بالشلل بسبب سمكري البني أدمينـ، فقالت في خاصية ستوري عبر موقع “فيسبوك”: “مزور بطاقة أنه خريج علاج طبيعي وكان هيجيبلي شلل لأن طرقع في اتجاه عكس الغضروف ودا ضاغطة على النخاع الشوكي لأنه واحد مش دارس.. واحد خريج كلية سياحة وفنادق”.