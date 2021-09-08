/649203/النائبة-مرثا-محروس تنوع-المشاريع-في-عهد-الرئيس-السيسي-بمثابة-خلق-حضارة-كبيرة

صرحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ان الفعاليات التي يقوم بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من تفقدات لمشاريع تنموية للدولة والتي جاء اخرها زيارات ميناء الإسكندرية البحري والاطلاع علي عملية تطوير مرافقه وبخاصة المحطة اللوجيستية والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة فقد راينا مشهد يجبر العالم علي احترام مصر والاشادة بتجربتها الفريدة في التنمية.

تنوع المشاريع في عهد الرئيس السيسي بمثابة خلق حضارة كبيرة

واضافت "محروس" أن تنوع كافة المشاريع بمثابة خلق حضارة كبيرة في ظل انشاء المحطة اللوجيستية موضحة أن هذا الميناء الأقدم في التاريخ سوف يكون الأهم أيضا ومن أكبر المحطات عالميا،كما أشارت إلي أن هذا سوف يعزز من علاقات مصر الدولية وسوف يكون له دورا إيجابيا في عالم النقل البحري ونجاح مميز في عالم التجارة وجذب الاستثمارات الخاصة.

ونوهت :"عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب" أن تلك التطورات جاءت من خلال منظومة مميكنة كثفت جهدها لإنجاز المشاريع في وقت قياسي.

واختتمت:” حان دور ابناء مصر وشبابها للتوعية بذلك لأن تلك المشاريع نجاحها سوق يلحق بهم ويخلق لهم فرص عمل وهذا ما أكد عليه الرئيس خلال كلمته أن تمكين الشباب هو أساس بناء الجمهورية الجديدة.