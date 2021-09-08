/649204/كارتيرون-يعلق-على-المفاوضات-مع-حمدي-النقاز-والصفقات-الجديدة

علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على مفاوضات النادي مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للترجي ولاعب الفريق السابق قائلا: "البعض يرى أن حمدي النقاز هرب من الفريق، ولكن اللاعب شرح الأسباب وأكد بأن رحيله بسبب عدم حصوله على مستحقاته من النادي".

وأضاف كارتيرون قائلا : " النقاز فاز في قضيته ضد النادي أمام الفيفا، وله مبلغ مالي كبير لدى النادي وهذا يدل على صحة موقفه، واللاعب هو من اقترح العودة للزمالك، وسيتنازل عن القضية التي حصل فيها على حكم ضد القلعة البيضاء".

كارتيرون يعلق على المفاوضات مع حمدي النقاز والصفقات الجديدة

وأوضح المدير الفني أن المفاوضات لا تزال قائمة بين إدارة النادي واللاعب، وأنه يرحب بعودة النقاز للفريق لأنه لاعب مفيد.

وتحدث الفرنسي باتريس كارتيرون عن صفقات النادي الجديدة موضحا أن عمر كمال عبد الواحد الوافد من المصري لاعب مهم ويجيد اللعب في 4 مراكز، وسيساعد الفريق في الفترة المقبلة.

وأضاف المدير الفني أن اللاعب انتظم في تدريبات الفريق بعد إعلان الصفقة رسميا، وشدد على أن المرونة التكتيكية لعمر كمال عبد الواحد ستساعد الزمالك في الفترة المقبلة.

وعلق على صفقة محمود شبانة مدافع الفريق الجديد المنضم من أسوان قائلا :" لاعب جيد وصغير السن وسيكون له دورا مع الفريق في الموسم المقبل".