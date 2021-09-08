/649205/بالصور-5420-لاعبا-وإداريا-شاركوا-في-تصفيات-دوري-مستقبل-وطن-بـ-الشرقية

أعلن النائب أحمد الخطيب أمين حزب مستقبل وطن في محافظة الشرقية، وعضو مجلس الشيوخ، عن مشاركة 5420 لاعبا ومديرا فنيا وإداريا، في دوري مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية بنسخته الثالثة 2021، والتي أقيمت خلال شهر اغسطس الماضي بأمانات الوحدات الحزبية وأمانات المراكز، وشارك فيها 542 فريقا بمختلف الأمانات، حيث يضم الفريق الواحد 5 لاعبين أساسيين و3 أحتياطي ومدير فني وآخر إداري.

دوت الخليج ومن جانبها اوضحت النائبة مروة رفعت بيومي عضو مجلس النواب، والمشرف العام علي تنظيم الدوري بالمحافظة: "تُعد البطولة فرصة عظيمة لجموع الشباب من سن 18 سنة وحتى 35 سنة، لتحقيق حلمهم في إكتشاف مواهبهم، والتي لم تكتشف بعد وتنميتها، حيث استهدفت البطولة الوصول لكل مدينة وقرية ونجع وشياخة، انطلاقًا من دور الحزب المجتمعي تجاه شبابنا وتنمية مواهبهم وتسليط الضوء عليها، وذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وزعيم الاغلبية البرلمانية". وأكدت بيومي: "سنطلق الاثنين القادم اولي مباريات تصفيات دوري مستقبل وطن أمانة المحافظة بين 20 فريقا من الفرق المتأهلة عن أمانات المراكز، في ظل جو يسوده الروح الرياضية والتنافس الشريف بين الفرق المتأهلة، حيث يصل الفريق الفائز لتمثيل امانة المحافظة على مستوى الأمانة المركزية.

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