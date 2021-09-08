صور- حفل الإعلان عن المعرض والمنتدى الطبى الإفريقى الأول

جدة - نرمين السيد - أقيم مساء يوم الثلاثاء، المؤتمر الخاص بالإعلان عن المعرض والمنتدى الطبى الإفريقى الأول "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، والذى سيقام فى مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية فى شهر يونيو 2022.





المعرض والمنتدى تنظمه هيئة الشراء الموحد بالتعاون مع الشركة الدولية للمؤتمرات والمعارض، وحضر الاحتفالية حضرها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة هالة السعد وزيرة التخطيط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، ومحمد معيط وزير المالية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.

كما حضر الحفل الذى أقيم فى قصر القبة، سفراء عدد كبير من الدول الإفريقية والأجنبية فى مصر.

وخلال الحفل أوضح عمر عبد العزيز مدير المكتب الفنى لهيئة الشراء الموحد أن معرض ومؤتمر الرعاية الصحية فى إفريقيا والشرق الأوسط سيكون بمثابة ملتقى موسعا يجمع الشركات المصرية والإفريقية والعالمية فى مجال الدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية، بالجهات الرسمية القائمة على ملف الصحة والاستثمار فى إفريقيا، وذلك لعرض فرص الاستثمار فى هذا المجال الحيوى، الذى يرتبط بصحة الشعوب ويعزز قدرة الدول على مواجهة الأوبئة.

وأشار إلى أنه من المقرر إطلاق النسخة الأولى للمنتدى فى الفترة من 5 لـ7 يونيو 2022 فى مركز المنارة، ومؤكدا أن المنتدى سيقام سنويا.

وأكد عبد العزيز أن الهيئة قامت بالإعلان عن هذا المنتدى اتساقا مع ما تقوم به الحكومة المصرية فى ملف الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن هذا المنتدى سيكون سنويا بهدف التبادل التجارى والمعرفة، وربط أنظمة الرعاية الصحية بالدول الإفريقية تحت مظلة واحدة.