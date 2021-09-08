الأمين المساعد للأمم المتحدة تزور المتحف القومى للحضارة

وذكرت وزارة السياحة والآثار، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيارة تأتى استمرارا لسلسة زيارات الشخصيات العامة والهامة، التى يشهدها المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، منذ افتتاحه فى أبريل الماضى، فى احتفالية ضخمة لنقل المومياوات الملكية فى موكب مهيب.
واستقبل الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية الدكتور أحمد غنيم، المسؤولة الدولية، مرحبا بزيارتها وأهداها كتالوج المومياوات الملكية.
وقامت بوزار بجولة فى المتحف، برفقة نائب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل فيروز فكرى، حيث زارت قاعة العرض المركزى، والتى تضم آثارا من مختلف العصور المصرية، بالإضافة إلى قاعة المومياوات الملكية، والتى أصبحت محط أنظار العالم ومصدر جذب للزائرين المصريين والسائحين بعد نقلها فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير.
وحرصت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة على تسجيل زيارتها للمتحف من خلال كتابة كلمة فى دفتر زيارات المتحف، أعربت خلالها عن اعتزازها بزيارة المتحف، مؤكدة أن مصر مهد الحضارات.
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