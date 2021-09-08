فيديو.. وزير التعليم : ورقة الإجابة الخاصة بالتظلمات ستذهب للطلاب لحد بيتهم



جدة - نرمين السيد - وأوضح شوقى، خلال حواره مع الإعلامى خيرى رمضان ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الـ2 مليون ورقة لم يتم اكتشاف خطأ واحد فيها، منتقدا التشكيك فى تصحيح أوراق الثانوية العامة.

وقال وزير التعليم، إن ورقة الإجابة الخاصة بالتظلمات ستذهب للطلاب لحد بيتهم، منتقدًا طريقة عرض وسائل التواصل الاجتماعى للحالات الجدلية فى امتحانات الثانوية العامة.