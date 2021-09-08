مستشار الرئيس : تجربة مصر فى مواجهة كورونا رائدة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن ما تقوم به مصر فى المجال الرعاية الطبية، يجد تقديرا عالميا، وهناك إشادة دولية بالجهود التى تبذلها الحكومة المصرية فى القطاع الصحى.





وأوضح تاج الدين أن القطاع الصحى فى مصر يشهد تطورا مذهلا، وجاء ذلك خلال كلمته مساء الثلاثاء، فى المؤتمر الخاص بالإعلان عن المعرض والمنتدى الطبى الإفريقى الأول "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، والذى سيقام فى مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية فى شهر يونيو 2022.

الحفل أقيم فى قصر القبة، وحضره عدد كبير من الوزارء، ومنهم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة هالة السعد وزيرة التخطيط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، ومحمد معيط وزير المالية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.

وأضاف عوض تاج الدين أن تجربة مصر فى مواجهة كورونا رائدة ووجدت إشادة من جميع دول العالم بعد ما قامت به الدولة المصرية لمواجهة كورونا.

وأشار عوض تاج الدين إلى أن مصر تدعم الدول الإفريقية بشكل غير محدود، مضيفا أن الرئيس السيسى يولى القطاع الصحى اهتماما كبيرا ودعم بلا حدود.