رئيس القومية للأنفاق : سيتم ربط البحر المتوسط بالأحمر بطريق 660 كيلومتر

وقال والى - فى تصريحات خاصة لبرنامج" الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب عبر فضائية "إم بى سى مصر" - إن هذا القطار، سيمر من خلال 22 محطة وسرعته تصل إلى 250 كيلو متر فى الساعة، مبينًا أنه سيكون هناك محطتين فى أكتوبر وأنه من الممكن السفر للإسكندرية فى أقل من ساعة.
ولفت إلى أن الشركات المصرية هى من تنفذ هذا المشروع على أرض الواقع بالتعاون مع شركة "سيمنز"، موضحًا أن فترة تنفيذ المشروع 24 شهرًا ومن المقرر الانتهاء منه فى شهر يناير من العام 2024 وذلك بتكلفة نحو 4.5 مليار دولار.
وأضاف أن القطار سيصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والإسكندرية وسيتفرع غربا لمدينة العلمين ومرسى مطروح، لافتا فى الوقت ذاته إلى أنه سيكون بضائع هام وأيضا سيكون محورا للتنمية أكثر منه وسيلة نقل كهربائي.
وحول تمويل مشروع القطار السريع، أشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق عصام والى إلى أن فترة سداد القرض لهذا المشروع ستكون على 40 عامًا وبنسبة فوائد منخفضة للغاية.
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