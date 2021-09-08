على خطى هيرودوت.. سفارة إسبانيا بالقاهرة تنظم لقاء مع بعثة منظمة تاهينا كان

جدة - نرمين السيد - وتحمل الدورة الحالية "مصر2021 .. على خطى هيرودوت"، وتشمل زيارة معالم القاهرة، خاصة حارة نجيب محفوظ المصرية الأصيلة، بالإضافة إلى معالم أسوان، كوم أمبو، إدفو، إسنا، الأقصر، البر الغربى، سقارة، دهشور، ميدوم، الفيوم، وادى الريان، جبل المدورة، وادى الحيتان، شبه جزيرة سيناء، ودير سانت كاترين.

وتنظم البعثة خلال الدورة عدة أنشطة، تشمل برنامج للمناقشات والندوات حول القضايا المتصلة بالواقع الحالى فى مصر، مقابلات مع إعلاميين، إعداد تقارير إعلامية وأنواع أخرى من البرامج الصحفية.

يركز الهدف الأساسى للمشروع على تعزيز قيم أساسية وذلك فى سياق تدريب 40 من الشباب الجامعى الإسبانى من الذكور والإناث، المنتمين لمختلف الشعب الدراسية بالجامعات الإسبانية مثل "المجهود– العمل الجماعى " العمل كفريق" – التعاون – التفاعل الثقافى – التضامن وريادة الأعمال " تنظيم المشاريع"

كما يجمع برنامج Tahina- Can بين الأنشطة السياحة والمغامرة، فضلا عن أنه مشروع تعليمي، يجرى تنسيقه بواسطة مجموعة من الأساتذة الخبراء فى صحافة السفر، مثل: سانتياجو تيخيدور ، لويس باستور ، وخابير اورتونيو ، وبالمشاركة مع عالم المصريات ديفيد رول. يشار إلى أنه يشرف على تنظيم البرنامج منذ عام 2004، مكتب الاتصالات والتعليم التابع لقسم الصحافة بجامعة برشلونة المستقلة، حيث أنه مرتبط بالبرنامج الأكاديمى لمنح "درجة الماجستير فى صحافة السفر".

وتعقد دورات برنامج بعثة Tahina- Can سنويا، وتشمل جولات فى مختلف بلدان العالم ودراسة الخلفية الثقافية والإعلامية للدولة التى يقومون بزيارتها. وزار الدارسون فى الدورات السابقة للبرنامج، دولا مثل المكسيك، الإكوادور، بيرو، كوبا، جمهورية الدومينيكان، منطقة الأمازون الإستوائية، تشيلي، المغرب، تايلاند، أوزباكستان، وكولومبيا.