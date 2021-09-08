بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى بدء مرحلة تقليل الاغتراب التحويلات للطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021 2022، غدا الأربعاء وحتى الأحد المقبل.





وأعلنت وزارة التعليم العالى تفاصيل وقواعد مرحلة تقليل الاغتراب وهى كالتالي: أولاً: التحويل بين الكليات الجامعية فتح مرحلة تقليل الاغتراب التحويلات من خلال موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المرشحين فى المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر. تتم فى حدود النسبة المقررة 10% وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 حتى يوم الأحد الموافق 12/9/2021. تتم عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت. التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع. التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها. الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي. التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكترونى فقط. لا توجد تحويلات ورقية. التحويل يكون لمرة واحدة فقط. استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات التى أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب فى شهادة الثانوية العامة. ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة. يسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر فى ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

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