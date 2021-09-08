ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس مائل للحرارة نهارا على شمال غرب الجمهورية والسواحل الشمالية الشرقية، حار إلى شديد الحرارة على سواحل شمال غرب الدلتا والإسكندرية وصولا لمدينة العلمين، شديد الحرارة على باقى الأنحاء، والطقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب البحر الأحمر .

كما يؤدى ارتفاع الرطوبة النسبية على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة إلى ارتفاع الشعور بحرارة الأجواء.

وتظهر تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال غرب الجمهورية وأجزاء من الدلتا، تزداد كمياتها على مناطق شمال غرب الجمهورية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة يصحبها الرعد أحيانا كما تظهر بعض السحب الركامية على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب البحر الأحمر، والأجواء مشمسة على باقى الأنحاء.

وبالنسبة لحركة الرياح على شمال الصحراء الغربية تهب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة ، تتحول مساءا لتصبح شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة يصحبها هبات نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

وعلى وسط الصحراء الغربية تهب رياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تتحول مساءا لتصبح شمالية غربية معتدلة.

وعلى مدن الصعيد ومنطقة البحر الأحمر و منطقة الوادى الجديد نهر رياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة وتنشط على منطقة خليج السويس و البحر الأحمر بالإضافة إلى وسط الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم :

القاهرة 39/25

الإسكندرية 39/22

مرسى مطروح 33/26

السلوم 29/25

دمياط 33/24

بورسعيد 31/26

العريش 33/23

الزقازيق 40/23

طنطا 40/23

شبين الكوم 41/23

بنها 40/23

المنصورة 39/22

كفر الشيخ 40/22

دمنهور 40/22

المحلة الكبرى 40/22

العاشر من رمضان 38/25

الإسماعيلية 38/24

السويس 38/25

الفيوم 41/23

بنى سويف 40/25

المنيا 40/24

أسيوط 41/25

سوهاج 41/26

قنا 44/27

الأقصر 44/27

أسوان 44/29

رأس سدر 37/25

شرم الشيخ 38/29

سانت كاترين 31/19

الغردقة 38/29

مرسى علم 38/29

شلاتين 41/29

أبورماد 37/31

حلايب 38/31

رأس حدربة 40/32