صور .. محافظ القاهرة يتابع عمليات إطفاء حريق مخزن الخشب بالشرايية

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جدة - نرمين السيد - وظهر المحافظ وسط الأهالى أثناء عمليات الإطفاء وتبادل الحديث معهم، فى محاولة لطمأنة المواطنين من سكان المنطقة.
وشب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حريق هائل فى أحد مغالق الأخشاب بعزبة بلال بمنطقة الشرابية، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد مخازن الأخشاب بمنطقة الشرابية.
وانتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه قبل تمدده، حيث تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها للسيطرة على الحريق وإخماده.
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