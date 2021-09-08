مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء العديد من المواجهات الهامة فى مختلف ملاعب العالم أبرزها، لقاءات كوسوفو مع إسبانيا وأيسلندا مع ألمانيا وإيطاليا في تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا

تقام مباراة أرمينيا أمام نظيرة ليشتنشتاين الساعة 6 مساء

تقام مباراة كوسوفو أمام نظيرة إسبانيا الساعة 8:45 مساء

تقام مباراة أيسلندا أمام نظيرة ألمانيا الساعة 8:45 مساء

تقام مباراة مقدونيا الشمالية أمام نظيرة رومانيا الساعة 8:45 مساء

تقام مباراة إيطاليا أمام نظيرة ليتوانيا الساعة 8:45 مساء

تقام مباراة إيرلندا الشماليةأمام نظيرة سويسرا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساء

ألبانيا سان مارين الساعة 8:45 مساء

المجرأمام نظيرة أندورا الساعة 8:45 مساء

بولندا إنجلترا الساعة 8:45 مساء

روسيا البيضاء أمام نظيرة بلجيكا الساعة 8:45 مساء

ويلز امام منتخب إستونيا الساعة 8:45 مساء.

اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة الأهلي أمام وطلائع الجيش في بطولة السوبر المصري.

ومن المقرر إقامة السوبر المصري الخاص بالموسم السابق في 21 سبتمبر بين الأهلي وطلائع الجيش

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.

فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر ، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر ، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر .

مهاجم سموحة للأهلي

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.