/649208/موعد-مباراة-إيطاليا-ضد-ليتوانيا-والقنوات-الناقلة

يلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره ليتوانيا في المباراة القوية التي تجمع بينهما على ملعب “سان سيرو جيوزيبي مياتزا”، ضمن فعاليات المرحلة السادسة من المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وذلك اليوم الأربعاء، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة مباراة ايطاليا

beIN Sports 2 HD Premium

beIN Sports premium 1

تاريخ مواجهات ايطاليا وليتوانيا

تواجه المنتخبين في 7 مباريات من قبل، نجح منتخب إيطاليا في تحقيق الفوز في 5 مباريات، بينما خيم التعادل بينهم على مباراتين، ولم يسبق لمنتخب ليتوانيا تحقيق الفوز أمام المنتخب الإيطالي سابقاً.

تشكيل منتخب ايطاليا المتوقع لمواجهة ليتوانيا

في حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: إيمرسون، جورجيو كيليني، أليساندرو باستوني، جيوفاني دي لورينزو.

في خط الوسط: لوكاتيللي، جورجينيو، ماتيو بيسينا.

في خط الهجوم: لورينزو إينسيني، جياكومو راسبادوري، فيديريكو كييزا.

ويتطلع المنتخب الإيطالي الذي يظهر بصورة مميزة من ناحية عدد النقاط إلى العودة من جديد إلى مواصلة عزف نغمة الانتصارات ووقف نزيف النقاط، من أجل الابتعاد بشكل أكبر عن المركز الثاني والإنفراد وحده في الصدارة.

بينما يتواجد منتخب ليتوانيا في المركز الخامس بدون أي نقطة، ما يعني أنه قد ودع التأهل للدور القادم بشكل رسمي، وهذا ما يجعله يستعد لهذه المعركة بكل قوة من أجل حفظ ماء الوجه في أمل أن يحجز مقعدًا له في الملحق الأوروبي.

شهدت تصفيات كأس العالم 2022 العديد من الأرقام والإحصائيات على كافة المستويات القارية لعل أبرزها تصفيات قارة أوروبا والتي تأتي منتخبات إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا على رأس تلك تلك الفرق.

أرقام واحصائيات منتخبات كأس العالم

ولم يخسر منتخب إيطاليا في آخر 36 مباراة دولية ليصبح أكثر منتخب لعب مباريات في التاريخ دون خسارة، وتفوقت إيطاليا على البرازيل وإسبانيا الذين لعبوا 35 مباراة على التوالي دون خسارة بفارق عدد مباريات عن بلجيكا.

يذكر أن المنتخب الإيطالي أستطاع إقصاء المنتخب البلجيكي من منافسات الأمم الأوروبية قبل أن يتوج رفاق بوفون باليورو.

تشكيل إيطاليا أمام بلجيكا

حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: دي لورينزو - كيليني - بونوتشي - سبينازولا

خط الوسط: فيراتي - جورجينيو - نيكولو باريلا

خط الهجوم: إنسيني - إيموبيلي - كييزا