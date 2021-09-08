متابعة السيسى لتطوير ميناء الإسكندرية البحرى تتصدر صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - ففى صفحتها الأولى وتحت عنوان "100 مليار جنيه لميكنة الدولة بالكامل"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد أن الدولة تهدف إلى امتلاك مقومات اقتصادية حقيقية والاستفادة من موقعها الجغرافى، مبينا أن مصر تعتمد الآن على إنجاز المشروعات بدقة كبيرة وبأقل تكلفة.. مشيرا إلى أن الدولة تنتهج مسارا مختلفا عما قبل، مشددا على أن مصر تتبوأ مكانتها فى المنطقة، وقال: "اتخذنا مسارا مختلفا لبناء دولة حقيقية، والحكومة والشعب مسئولان عن مصر".

وأضافت الصحيفة أن الرئيس وجه الحكومة بتحقيق الميكنة الكاملة لجميع الإجراءات فى مصر، لافتا إلى إمكان توفير 100 مليار جنيه لهذا الغرض، لتسهيل الإجراءات والحد من الفساد.

وأوضح الرئيس السيسى خلال تفقده أمس عملية تطوير ميناء الإسكندرية البحرى ومرافقه، خاصة المحطة اللوجيستية متعددة الأغراض والأرصفة ومستودعات التخزين الحديثة ــ أن تطوير الميناء يتكلف بين 25 و30 مليار جنيه، لافتا إلى أن الأموال التى تنفق تعود مجددا إلى المصريين، وأن الدولة تنفذ مشروعاتها بنفسها، اعتمادا على التمويل الذاتى، مضيفا: أننا نسعى لإنشاء البنية التحتية لجذب مزيد من المستثمرين، وتابع: نحتاج إلى معدلات عمل وإنجاز أكثر.

وقال الرئيس إن الدولة تعتمد على الشركات المصرية فى تطوير الموانئ، وتقوم بتنفيذ المشروعات وفقا للمواصفات العالمية، وأضاف أن جميع أعمال التطوير والسياسات المتبعة فى عمليات إنشاء المشروعات وتطويرها على مستوى الجمهورية، تستهدف التنمية الحقيقية وإعطاء فرص تشغيل، ووضع مصر فى المكانة التى تستحقها على الخريطة فى البحرين الأحمر والمتوسط.

كما ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد، فى تعقيبه على كلمة وزير المالية الدكتور محمد معيط ــ خلال تفقده عملية تطوير ميناء الإسكندرية البحرى وعربات المونوريل والمترو والقطار السريع الجديدة ــ أن الدولة تتجه لميكنة جميع الإجراءات الضريبية والجمركية بشكل كامل، بحلول مارس 2022، بهدف تسهيل العمل والإجراءات وتحقيق أكبر قدر من النظام والانضباط والشفافية، وسرعة الإفراج الجمركى عن الشحنات والحد من الفساد، ومنع دخول سلع بها «مخاطر» كالمخدراتـ، موضحا أنه تحدث مع الحكومة قبل 3 سنوات بشأن تنفيذ خطة ميكنة كاملة لجميع الأنشطة فى مصر لتحييد العامل البشرى وإجراءاته بتكلفة 100 مليار جنيه.

وشدد الرئيس على أن معاناة المستثمرين ستنتهى عند إنجاز الميكنة الكاملة، مؤكدا أنه لا تراجع عن أى خطوة يتم إنجازها إلى الأمام، وأضاف أنه لن يتم السماح بدخول أى بضائع إلا وفقا للمعايير الأوروبية، ليشترى المواطن احتياجاته باطمئنان إزاء جودتها.

وأضافت الصحيفة أنه، خلال لقائه بعض الطلاب من خريجى الكليات العلمية والمنتدبين لبعض الكليات والمعاهد العسكرية، أكد الرئيس السيسى أن الشباب هم مستقبل مصر وأملها، لافتا إلى أن الدولة تعتبر أن كل شاب بمثابة مشروع كبير.

وفى ذات السياق وتحت عنوان " الأداء الاقتصادى المنضبط يجنب البلاد الخسائر"، ذكرت صحيفة "الأهرام أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن الأداء الاقتصادى المنضبط يجنب البلاد الخسائر فى المشروعات الجديدة، لافتًا إلى أن كفاءة التشغيل تأتى من كفاءة الأداء الاقتصادى.

وأضافت أن الرئيس السيسى شدد، خلال استماعه لشرح من وزير النقل المهندس كامل الوزير، حول مشروعات النقل بميناء الإسكندرية البحرى، على أهمية العمل الجاد فى إنجاز المشروعات الجديدة.

وأكد أن تطوير القطارات سيمكننا من مضاعفة القدرة الاستيعابية، من مليون راكب إلى مليونين بحلول عام 2024.

وأضافت الصحيفة أن وزير النقل شرح للرئيس قائلا إنه جرى التعاقد على تنفيذ مشروع المونوريل، وتعاقدنا على تنفيذ القطار الكهربائى الخفيف LRT وينطلق من محطة عدلى منصور.

وأوضح أن مترو الأنفاق الذى لم يجر تطويره منذ الثمانينيات من القرن الماضى سيتم تطوير بنيته الأساسية، بالإضافة إلى توريد قطارات جديدة، مشيرا إلى أن كل هذه التطورات والإنجازات كانت تحت قيادة الرئيس السيسى والشركات المصرية بمعاونة الشركات العالمية.

ولفت الوزير إلى أن الرئيس السيسى ــ من منطلق حرصه على توفير الكوادر البشرية المؤهلة فى قطاع النقل - صدق على تدريب 550 مهندسا عبر مراحل متعددة، حيث جرى الانتهاء من تدريب 180 مهندسا بالكلية الحربية، بالإضافة إلى تدريب 2.500 فنى فى معهد ضباط صف المعلمين.

كما ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "العاملون بالميناء يهتفون للرئيس.. تحيا مصر"، أنه وسط هتافات «تحيا مصر»، بادل الرئيس عبدالفتاح السيسى، المهندسين والعاملين بميناء الإسكندرية البحرى، التحية، ردا على قيامهم بتلويح بإشارات التحية والترحاب.

وعبر المهندسون والعاملون بالميناء عن سعادتهم بزيارة الرئيس السيسى، أثناء تفقده ميناء الإسكندرية البحرى أمس، وأشادوا بمجهوداته فى عملية التطوير التى تشهدها مصر، معربين عن سعادتهم لزيارته الميناء، متعهدين ببذل قصارى جهدهم من أجل تنفيذ خطة التطوير بالميناء.

وفى تناولها للشأن المحلى وتحت عنوان "إطلاق مبادرة جميلة يا مصر"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أعلنت إطلاق مبادرة "جميلة يا مصر" والتى تهدف إلى توعية المواطن بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية، مشيرة إلى أن الهدف هو توصيل فكرة "نجمع أكتر.. ندور أكتر.. ندفن أقل".

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال جولتها التفقدية ووزيــر التنمية المحلية محمود شعراوى ومحافظ القاهرة خالد عبدالعال أمس لمتابعة استعدادات ومعدات شركات النظافة وجمع المخلفات بالقاهرة تمهيدًا لبدء تفعيل عقود منظومة المخلفات بعدد من أحياء المحافظة عبر شركتى "ارتقاء" للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و"انفيروماستر" للخدمات البيئية وتدوير المخلفات للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات فى أحياء منطقتنى الشرقية والغربية واستعدادات ومعدات هيئة النظافة والتجميل بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية.

وتحت عنوان "الجزار يتابع الموقف التنفيذى لحياة كريمة بالأقصر"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى بمركز إسنا بمحافظة الأقصر والتى يتولى تنفيذها الجهاز المركزى للتعمير من خلال جهاز تعمير البحر الأحمر ويضم المركز 9 وحـدات محلية بها 27 قرية و171 تابعا.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله "إن الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان يتولى تنفيذ المشروعات بـ 25 مركزا تضم 756 قرية و3.936 تابعا فى 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى وتشمل المشروعات إنشاء مجمعات خدمات المواطنين ومجمعات خـدمـات زراعـيـة ومجمعات صناعية وانشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب والكبارى على المجارى المائية والطرق، والمنشآت الصحية ونقاط الإسعاف ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى والكهرباء والإنارة العامة بالإضافة إلى مشروعات إنشاء "سكن كريم" للحالات المستحقة من المواطنين.

وفى الشأن التعليمى وتحت عنوان "اليوم.. فتح التحويلات لأولى وثانية تنسيق"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. خـالـد عبد الـغـفـار وزيـر التعليم العالى، أعلن فتح بــاب تحويلات تقليل الاغتراب لمرحلتى التنسيق الأولى والثانية معا مـن الـيـوم وحتى الأحـد القادم وذلك فى حدود النسبة المقررة مـن المجلس الأعـلـى للجامعات، وهى 10 % وفقا للطاقة الاستيعابية للكلية المـراد التحويل إليها.. ولأول مرة منذ سـنـوات ستتم التحويلات بـن كليات طـب الأســنــان، نـظـرا لـعـدم اشـتـراك أعداد كبيرة من الطلاب فى كل درجة، وكذلك كليات الألسن للأدبى.

وأوضح سيد عطا المشرف العام على التنسيق بــوزارة التعليم العالى، أنـه سيتم فتح التحويلات عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى، ولا يوجد مجال للتظلمات أو التحويلات الورقية، مشيرا إلى أن التحويلات ستتم بهدف تقليل الاغتراب وفقا للقواعد المقررة.

وتحت عنوان "تلقى تظلمات الثانوية يدويا من السبت"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت أن إعادة فحص التظلم ورقيا لطالب الثانوية العامة تشمل إطلاع الطالب على نموذج الإجابة وكراسة البابل شيت الخاصة بالمادة المتظلم فيها أثناء الفحص، وذلك بعد أن قررت الوزارة فتح باب تلقى التظلمات بفحصها يدويا من السبت المقبل وحتى 16 سبتمبر وسيتم إرسال مواعيد لاستقبال الطالب مع والديه للإطلاع على الأوراق.

على جانب آخر، أوضح د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن العام الدراسى المقبل هو عام الانتظام فى المدارس، وسننتهى خلال أيام من تطعيم 1.6 مليون من المعلمين والإداريين، حيث تم تطعيم 800 ألف والباقى لهم مواعيد خلال أيام.