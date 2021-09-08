25 سيارة إطفاء وفصل الغاز والكهرباء.. القاهرة تصدر بيانا عن حريق الشرابية

جدة - نرمين السيد - تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، موقع الحريق الذى اندلع بعدد من محلات بيع الأخشاب القديمة بعزبة الورد بجوار شارع بلال الشرقى فى حى الشرابية، الساعة الرابعة فجر اليوم.





كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت فجر اليوم بلاغا بنشوب حريق بـ12 محل لبيع الاخشاب القديمة بعزبة بلال وعزبة الورد بنطاق حى الشرابية. وعلى الفور تم التعامل مع الموقف وإخطار الجهات المعنية ودفعت قوات الحماية المدنية بـ25 سيارة إطفاء وتم فصل الغاز والكهرباء عن موقع الحريق بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح أو حدوث إصابات. ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

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