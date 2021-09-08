/649212/موعد-مباراة-اسبانيا-أمام-كوسوفو-والقنوات-الناقلة

تقام مباراة منتخب اسبانيا اليوم الأربعاء، أمام نظيرة كوسوفو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب "فاديل فوكري ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: القنوات الناقلة ومن المقرر أن تنقل الشبكة المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium". معلق مباراة إسبانيا وكوسوفو يعلق على المباراة رؤوف خليف. تشكيل إسبانيا المتوقع حراسة المرمى: سيمون. خط الدفاع: أزبلكويتا، جارسيا، ألبيول، ألبا. خط الوسط: سولير، بوسكيتس، كوكي. قائمة منتخب إسبانيا: في حراسة المرمى: أوناي سيمون - وديفيد دي خيا - وروبرت سانشيز. خط الدفاع: سيزار أزبيليكوينتا - وماركوس يورنتي - وإيميريك لابورت - وإنييغو مارتينيز - وراؤول ألبيول - وإريك غارسيا - وجوردي ألبا - وخوسيه جايا. خط الوسط: رودري هيرنانديز - وسيرجيو بوسكيتس - وكوكي ريسوريكسيون - وميكيل ميرينو - وكارلوس سولير - وبرايس مينديز. الهجوم: بابلو فورنالس - وبابلو سارابيا - وفيران توريس - وأداما تراوري - وألفارو موراتا - وجيرارد مورينو - وأبيل رويز. شهدت تصفيات كأس العالم 2022 العديد من الأرقام والإحصائيات على كافة المستويات القارية لعل أبرزها تصفيات قارة أوروبا والتي تأتي منتخبات إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا على رأس تلك تلك الفرق. تشكيل إسبانيا أمام جورجيا حراسة المرمى: أوناي سيمون. خط الدفاع: جايا، لابورت، إريك جارسيا، سيزار أزبيليكويتا. خط الوسط: ماركوس لورينتي، رودري، سولير. خط الهجوم: فيران توريس، سارابيا، فابيان رويز. راحة سلبية لبيدري وفي المقابل، منح إنريكي راحة لكل من بيدري وداني أولمو وميكيل أويارزابال، بعدما خاضوا كأس اليورو ثم أولمبياد طوكيو 2020. كما خلت القائمة من لاعبي ريال مدريد، وسجلت غياب المصاب سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي.

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